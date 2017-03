Åpnet fargerik Æ-utstilling

Fylkesråd for kultur i Nordland:

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF), møtte onsdag ildsjeler bak kulturhusprosjektet Folkets Hus i Øksnes. – Jeg ser helt klart at Øksnes har behov for et kulturhus, sier hun til VOL. Men skal prosjektet få midler fra fylkeskommunen, må de trolig smøre seg med tålmodighet.