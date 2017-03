Vil døpe Kunstnerhuset «Gerdas hus»

Det sa Venke Vik i sin åpningstale, da Tove Hov Jacobsen, Eva Charlotte Nilsen, Jane Willassen, Elin Rindahl Steiro og debutant Britt Aina Sundbø åpnet utstillinga «Liv Laga» på Kunstnerhuset fredag ettermiddag.

Utstillinga markerte også åpninga av årets Kulturuka.

– Årets program er til å miste pusten av. Det er bredt, på tvers av generasjoner, sa Venke Vik i åpningstalen.

Historisk

Utstillinga tar blant annet for seg husets historie, og viser gamle bilder og tekster fra arkivet.

– En del av dere som er her, er kanskje født her. Noen har kanskje også født et barn her, hva vet jeg, sa Vik, til den store forsamlingen som hadde møtt opp på åpninga.

Hun viste også til Gerda Ellingsen, som var bestyrerinne på Kunstnerhuset da det ble bygd i 1910, men den gangen som sykestue.

– Vi foreslår å døpe om huset til Gerdas hus, og plassen rett utenfor her til Gerdas plass, sa Vik i talen.

Liv laga

De fem kunstnerne som står bak utstillinga, har laget den for å vise at Kunstnerhuset er nettopp liv laga. Debatten har rast rundt huset de siste årene. Kommunen og kunstnere jobber nå for å finne en måte å drifte huset økonomisk, slik at det vil forbli i kommunal eie.

– Dette er jo helt fantastisk. Vi må jo klare å berge huset, Tove! sa styreleder i Kulturfabrikken, Svein Robert Vestå, til ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Debutant

Britt Aina Sundbø debuterte med en rekke malerier og tegninger på utstillinga. Selv var kunstneren kjempefornøyd.

– Dette er veldig artig. Jeg er kjempeglad for å bli invitert, sier hun til VOL.

– Men det er litt skummelt å vise seg frem på denne måten.