Marianne Meløy skal avgjøre hvilken revy som er best

Marianne Meløy blir vesterålsk revygeneral og nå krever hun leveranse av alle revyene i Vesterålen. Hvem har den beste revyen, spør Kulturfabrikken i ei pressemelding.

– Det koker av revyer på hver en odde i Vesterålen, og kanskje er det årsaken til at vesterålinger er blitt kjent som stødige humorister. For å markere vårt revir som regionen som laisa opp stemninga, er det nå duket for Det Store Revyslaget lørdag den 17.juni 2017, opplyses det.

– Vesterålen har et utrolig høyt nivå på revy og det må vi rett og slett feire med et godt gammeldags revyslag av den saftige sorten, sier produsent Tara Øverland på Kulturfabrikken. Med humorist Marianne Meløy som general blir alle revylagene i Vesterålen invitert til å delta med hvert sitt innslag.

– De modige naboene Jeg har egentlig ikke vært på så mye teater før. Det var derfor uten forventninger jeg tok meg en tur på teaterstykket «Gjøkeredet» i 2015.

Siden 1996 har hun vært tilknyttet Trøndelag Teater som skuespiller. Hun har vært kåsør i Norgesglasset på NRK P1. Hun var også manusforfatter og regissør bak suksessen Slogfunk som ble spilt for fulle hus i Alsvåg, Bø, Stokmarknes og Harstad i 2009 og 2010.

– Det Store Revyslaget blir en ny og artig møteplass for revymiljøet i Vesterålen. Det blir latter og spark, holloi og kela sier Meløy og ler høyt.

– Vesterålen har et fantastisk revymiljø som flere må få oppleve og suverene aktører og komikere, fortsetter Meløy.

Festlig Andøygutt-revy! Lørdagens revy i Risøyhamn begeistret og skapte mye fliring og god stemning.

Alle revylag i Vesterålen inviteres til å delta med innslag på maks fire minutter hver.

Rvylagene må sende inn påmelding og enten manus eller video av innslagene de ønsker å delta med innen 1. mai.

Man kan sende inn inntil tre forslag hver og Marianne Meløy skal velge ut hvilke numre fra hvert revylag som blir med i showet. Meløy mener at alle kommunene i Vesterålen må gripe muligheten til å harselere godt med Sortland som tross alt feirer 20 år som by i år.

– Bare send inn det saftigste av det saftige, og de mest rørende revyvisene. Og benytt gjerne muligheten til å «jenke» ned Blåbyen litt. Sortland har jo bursdagsfeiring den dagen, og alle bursdagsbarn fortjener litt hyss, sier Meløy og smiler.

Stinn brakke og celebre gjester Det var flere enn Angela Merkel som møtte Trump fredag.

Det store Revyslaget er en del av det offisielle programmet til Sortlands store byfestuke for å feire 20 år som by. Det blir en hel uke fra 12. juni til 17. juni med tettpakket program som ender opp i bybursdag for alle skole- og barnehagebarn, en stor utekonsert og Det Store Revyslaget.