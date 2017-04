– Den beste kandidaten vant

– Det var den beste kandidaten som vant, sier Ringstad til VOL.

Da finalen fiskerealityserien gikk av stabelen mandag kveld, hadde bøfjerdingen Ringstad ikke mindre enn to skårunger i finalen. I tillegg til Hole Svoren var også Harald Sakarias Brøvik Hansen en Ringstads skårunger.

Fornøyd

Selv var vinneren strålende fornøyd etter seieren.

– Det er en ubeskrivelig følelse å bli den beste skårungen. Jeg så seieren ryke da jeg rodde meg bort i starten av finalen. Det har vært en helt rå reise, og jeg har delt den med Harald hele veien, sier han til NRK.

Ringstad har tidligere fått skryt av sine egne skårunger.

Vil ikke fremheve seg selv

– Han kan veldig mye om fiskerihistorie og så er han en veldig god fisker selv. Han er en god pedagog og er flink til å lære bort, noe han gjør på en tydelig måte, har Harald Sakarias Brøvik Hansen tidligere uttalt til VOL.

Ringstad ønsker ikke å fremheve sin egen rolle som mentor i serien og mener at det handler en del om tilfeldigheter.

– At jeg fikk to personer til finalen handler nok litt om flaks for egen del. Samtidig mener jeg at både Mathias og Harald var de to beste kandidatene i hele serien. De var de som hadde best ferdigheter, sier han.



Særlig lot skipperen seg imponere over vinneren Mathias Hole Svoren.

– Han kunne ingenting da han kom. Jeg ble en smule bekymret da han sto og spydde over rekka i starten. Men han utviklet seg og viste styrke. Han lærte fort og har vist seg å være en skikkelig hardhaus, sier Ringstad

– God pedagog

Prosjektleder for «Skårungen», Marita Evjen, tror mye av årsaken ti Ringstads suksess handler om hans evne som pedagog.

– Han har vært flink til å lære bort, noe som nok har vært en fordel for han, har hun tidligere uttalt til VOL.

Ringstad, som har jobbet som lærer og rektor i sitt yrkesliv, tror at hans evne til å omgås mennesker har vært til stor hjelp undervegs i programmet.

Ville blitt med igjen

– Jeg er bare en hobbyfisker og har ikke samme erfaringen som de andre, men jeg kan en del om mennesker og psykologi, og det har kommet godt med, sier han.

Det er fortsatt ikke bestemt om det blir flere runder med «Skårungen», men om det blir det, er ikke Ringstad i tvil om at han blir med.

– Hadde jeg fått forespørsmål nå, hadde jeg ikke tenkt meg om og takket ja tvert, slår Jens Ringstad fast.