Popyndling til Vesterålen

Den produktive sangeren, låtskriveren og produsenten fra Sykkylven har på fem år gitt ut hele fem album med sin popmusikk. Fredag 28. april kommer hun for første gang til Vesterålen for å spille.

– Jeg har bodd i Lofoten i et år og besøkte Vesterålen da. Hadde faktisk en fantastisk 17. mai-feiring på Sortland! Det føles alltid som å komme hjem når jeg kommer til Nord-Norge, og det skal bli godt å puste litt frisk luft, sier Hanne Kolstø i en pressemelding fra Kulturfabrikken.

Spellemannsnominert

Hanne Kolstø har gitt ut musikk under eget navn siden 2011, og har på kort tid rukket å etablere seg som en av de mest originale og spennende artistene i den norske musikkfloraen. Hun har vært nominert til Spellemannprisen tre ganger og de siste årene drevet turnévirksomhet i Europa og USA.

Hennes sjette og foreløpig seneste album, «Fest blikket», kom ut i november 2016 og mottok strålende anmeldelser. «Kolstø følger ingen hitformel, bare hjertet.», skrev Vårt Land om plata. Dette er en sannhet som gjelder hele Hanne Kolstøs karriere.

Nedstrippet konsert

I april 2014 fikk Hanne en forespørsel fra Henie Onstad Kunstsenter om å gjøre en annerledes konsert. Svaret er å spørre pianist Andreas Stensland Løwe om å være med å tolke og arrangere et knippe låter fra hennes rikholdige katalog. Duoen skjærer låtene ned til et minimum og lar melodier og tekster tre frem. Resultatet er slående. Konserten ender med både tårer og rungende applaus fra et beveget publikum.

Det er denne settingen vi får høre henne i når hun kommer på turne til Vesterålen. Vanligvis arrangeres Boksen går i Blåboksen, men for anledningen blir konserten flyttet til scenen i Møysalen hvor de får god akustikk i en intimt og hyggelig lokale.

– Jeg var innom Kulturfabrikken da jeg var der sist og synes det var et veldig flott bygg. Andreas og jeg gleder oss veldig til å spille på scenen i Møysalen, sier Kolstø.

Musikalsk kjemi

Kolstø og Stensland Løwe har tidligere spilt sammen i både Post og Elope, sistnevnte et band som drev med fri-improvisert popmusikk. Herfra stammer duoens særegne musikalske kjemi.

Stensland Løwe er utdannet med mastergrad i utøvende musikk ved Musikkonservatoriet i Kristiansand, og er ellers kjent for å spille med artister som Susanna Wallumrød og Frida Ånnevik, samt sitt eget band Splashgirl.