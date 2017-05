Melbo holdt lekestue med Harstads B-lag

Vi fulgte kampen mellom Melbo og Harstad B fra klokka 19.00.

Melbo - Harstad B 8-0:

90+3: Kampen er over, og Melbo har sikret seg en solid målforskjell etter 8-0 over Harstad B fredag kveld.

90+1: 8-0! På overtid sender Nils-Arne Stikholmen et fint innlegg til Mareno Johansen, som sørger for Melbos åttende mål i kampen.

82: Adrian Pedersen byttes ut, og Andreas Brun Pettersen kommer inn for vertene.

80: 7-0! Adrian Pedersen knaller skikkelig til, og ballen går rett i mål.

73: Cirka 150 tilskuere har møtt opp på Havfisk stadion i kveld. De aller fleste er fornøyd med det de ser.

70: Nytt bytte for Melbo. Aleksander Reinholdtsen byttes ut, mens Mareno Johansen får prøve seg de siste 20 minuttene.

67: 6-0! Nå er rollene byttet om. Kristoffer Moss gir en nydelig pasning til Adrian Pedersen, som skårer.

66: Dobbeltbytte for Melbo. Ut med Einar Hansson, som blir erstattet av Nils-Arne Stikholmen. Erlend Robertsen går ut til fordel for Sebastian Karlsen.

63: 5-0! Corner fra Adrian Pedersen, Kristoffer Moss står kaldt og rolig og tar imot og knaller ballen i mål.

53: Stor målsjanse til Melbo, men omgangens første mål lar vente på seg.

51: Mens Andenes spiller i snøvær i kveld, er det seks grader og oppholdsvær på Melbo.

46: Kampen er i gang igjen.

45: PAUSE.

42: 4-0! Einar Hansson scorer sikkert alene med keeper. Han setter ballen nede i høyre hjørne etter å ha fått en strålende pasning fra Aleksander Reinholdtsen. 4-0, står det nå på Havfisk stadion.

37: 3-0! Adrian Pedersen lobber over keeper og setter ballen i mål.

36: Erlend Robertsen på Melbo får gult kort etter å ha hindret en overgang for gjestene fra Harstad.

31: To gode sjanser i løpet av kort tid fra Melbu. De presser på fortsatt.

22: Ny målsjanse, denne gang fra Adrian Pedersen på Melbo.

13: 2-0! Og der kom nok et mål til Melbo. Yngve Steinum header, ballen ender hos Aleksander Christensen, som sørger for Melbos andre for dagen.

9: Melbu har åpnet sterkt. Ny målsjanse fra Kristoffer Moss.

1: 1-0! Og det i løpet av første spilleminutt! Innlegg fra Einar Hansson som Aleksander Christensen header i mål.

1: Kampen er i gang.

Før kampen:

Melbo spiller fredag kveld sin tredje seriekamp for sesongen.

Laget startet sesongen med å slå Stålbrott/Sortland 2 med 3-1 på Sandenes kunstgress, før de slo Skånland 2-0 på hjemmebane sist lørdag.

Kveldens motstander Harstad B har hatt mer målrike kamper til nå.

De tapte 0-6 borte for Ballstad i serieåpningen, før Stålbrott/Sortland 2 ble slått 6-2 i Harstad sist lørdag.

Melbo stillte med følgende lag fra start:

Innbyttere: