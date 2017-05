Turlaget til Lifjorden

– Vi besøker «10 på skjæret»-posten midt i fjorden og tar en rast der om været spiller på lag, sier turleder Marian Leonhardsen.

– Dette er en ypperlig anledning for de som padler kajakk, til å børste støvet av farkosten etter vinteren og komme i gang med årets sesong sammen med andre, inviterer turlaget.

Lifjorden er en godt skjermet fjord som ligger langs kommunegrensa mellom Sortland og Øksnes.

– Her er det nokså mange holmer som vi finner skjul bak, noe som gjør den godt egnet til ferskingturer i kajakk. Det er også fine muligheter for strandhogg, lover Marian. Trygg og trivelig tur.Området er flott for en rolig tur i fine omgivelser.

– Ruta bestemmes etter at vi møtes, ut fra vind og strøm og deltakernes ønsker. Fra Toftenes går turen i medbrakte kajakker, sammen med erfaren turleder som sørger for en trygg og trivelig tur, lover turlaget. De som eventuelt føler for å friske opp egen- og kameratredning kan få gjøre det under kyndig veiledning.

– Du skal i hvert fall ha lært kameratredning for å være med. I tillegg må deltakerne ha med nødvendig padleutstyr og egnet påkledning, som er tørrdrakt så tidlig på året her nord, sier Marian.– Ta gjerne også med varme klær eller fjellduk, litt mat og varm drikke til en liten kosepause underveis, og gjerne en god porsjon godt humør. Skulle det være noe du mangler, ta gjerne kontakt så kan det være vi har å låne ut.