Han gjør årets Fæsterålen- booking komplett

Sortlendingen er aktuell med liveplate og -dvd fra to konserter på selveste Akropolis i Aten, som slippes i juni.

Sivert Høyem med nytt live album Fredag 9. juni slipper Sivert Høyem live-albumet “Live at Acropolis - Herod Atticus Odeon, Athens”.

– Jobbet lenge med dette

Tirsdag kom nyheten om at han blir en av hovedartistene på Fæsterålen, som arrangeres 25.-26. august.

Festivalsjef Stein Inge Pedersen er selvfølgelig fornøyd med å ha kunne tilby fæsterålspublikummet en utendørs Høyem-konsert på hjemmebane.

– Sivert er en av Norges desidert største artister, og vi har jobbet lenge med å få til dette. Vi konkurrerer med festivaler både i Norge og verden forøvrig - det betyr at det er et stort løft for oss å få til dette.

Han tror det blir en episk opplevelse å få oppleve Sivert og resten av lineupen på hele 13 artister til på årets Fæsterålen.

Sist gang Sivert Høyem spilte i Vesterålen var i Hurtigrutens hus i november i fjor.

Atle Pettersen, kjent fra tv-suksesser som «X-Factor», «Skal vi danse», «Stjernekamp» og «Beat for Beat» ble tirsdag også lansert som en av artistene til årets Fæsterålen.

Fra før er det kjent at blant annet Thom Hell og William Hut, Sash og Drømhus, Zoo og Loveshack skal spille på festivalen.