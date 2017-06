Ka skjer i helga?

Fredag:

Andøy: Forsvarsdebatt med debattleder Christian Borch, Sankthansfeiring en rekke steder.

Bø: Sankthansfest på Haugen, Sankthansfeiring i Hovden

Hadsel: Sommerdisco med DJ Sprite på Rødbrygga.

På kino i Vesterålen:

Stokmarknes kino: Transformers: The last knight, Wonder Woman

Lørdag:

Sortland: Vi strikker i solveggen på fabrikken

Andøy: Flyshow i forbindelse med at Andøya Flystasjon er 60 år og 333.skv. er 75 år.

Søndag:

Bø: Åpning av sommersesong på Bø museum.

På kino i Vesterålen:

Sortland kino: Kaptein Supertruse: Den første episke filmen, Transformers: The last knight.

Stokmarknes kino: Transformers: The Last Knight, Kaptein supertruse: Den første episke filmen 3D, Siste kveld med jentene.