Fem serietips i det fraværende sommerværet

Kultur

Serier hører egentlig høsten og vinteren til. I alle fall det å ha en seriemaraton. Når sommerværet ikke er på topp, kan en kose seg med noen sesonger av det ene og det andre også på denne tida av året.

Problemet er at det er så mye der ute. I min anbefaling til fem serier du burde se, har jeg ikke tatt med det seriene som «alle» har sett, som for eksempel Game of Thrones, men heller sett på serier som kanskje ikke alle har sett.

«The handmaids tale» (Sesong 1 strømmes på HBO Nordic)

Dette er nok den serien jeg på aller varmeste vis kan anbefale.

Kort fortalt handler den om en fremtid ikke alt for langt frem i tid. Kristenfundamentalister har tatt over USA. De har styrtet kongressen og drept presidenten. I en tid hvor forurensing har ført til at kvinner kun ytterst sjeldne tilfeller er fruktbare, holder menneskeheten sakte men sikkert på å dø ut.

Den nye trosretningen i USA, Gilead, har imidlertid innført et nytt regime. De fruktbare kvinnene i landet, samles opp og indoktrineres i Gileads trosretning. De blir såkalte Handmaids. Disse kvinnenes oppgave er å bære frem barn for toppsjefene i Gilead. En gang i måneden blir de voldtatt under dekke av en seremoni med det ene målet for øyet å bære frem barn for mannen i familien og hans kone.

En serie som til tider er vanskelig å se på, aller mest for at du faktisk ser at dette ikke er helt utenkelig. Elisabeth Moss viser nok en gang for en eminent skuespiller hun er i denne serien. Det er et par av scenene hun er involvert i som er det klart beste undertegnede har sett en skuespiller prestere noen sinne.

Serien er velprodusert, historien god og ikke minst umulig å legge fra seg.

Serien er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985.

Terningkast: 6

The Leftovers (Sesong 1-3 strømmes på HBO Nordic)

En serie som har blitt kalt tidenes mest triste serie.

Og om du ikke liker lange sekvenser hvor lite skjer eller serier som er karakterdrevet, styr unna. Om du liker å undre deg og tenke og plundre, er dette en serie du vil elske.

Den handler om de som ble igjen etter at to prosent av verdens befolkning ble borte. Vi kommer inn i handlingen noen år etter.

Det som er bra med serien er det at den aldri fokuserer på hva som skjedde med de som dro, men hva som skjer med de som ble igjen.

Sesong en er noe treg. Den blir litt til mens den går. Om du som seer holder ut til episode seks, blir du belønnet, ikke minst om du også får med deg sesong to og tre, som etter undertegnedes mening har et par av de mest magiske TV-timene som er blitt produsert.

Justin Theroux spiller glitrende mot Carrie Coon. En av mine absolutt favorittserier gjennom tidene.

Terningkast 6

Fargo (Sesong 1-3 strømmes på HBO Nordic)

TV-serien Fargo er basert i samme univers som filmen av samme navn. Serien er en antologi-serie, som skifter åsted og karakterer fra sesong til sesong.

Om du likte filmen fra 90-tallet, vil du elske denne. Den har egentlig det meste. Fantastisk cinematografi, herlige karakterer, mysterier og ikke minst et knippe skuespillere som rett og slett bare spiller skjorta av seg.

Terningkast 5

The Get Down (Sesong 1 og 2 strømmes på Netflix)

Dette er en serie som bare eksploderer med energi. Satt til slutten av 70-tallets nedslitte og krim-infiserte New York, følger vi en gruppe ungdommer fra fattige og nedslitte sør-Bronx.

Historien fortelles gjennom ungdommenes ferd på tur opp stigen i musikken som ble skapt på gatene i Bronx gjennom rap, hip-hop, disco og funk.

Musikken er fantastisk, skuespillerne dyktige og cinematografien eminent. Bahz Luhrman (Romeo og Juliet, Moulin Rouge) er en av produsentene og regisserer også flere av episodene. Etter å ha sett denne serien vil du høre på soundtracket i flere uker i etterkant.

Terningkast 5

Taboo (Sesong 1 strømmes på HBO Nordic)

Eventyrer James Keziah Delaney returnerer til London under krigen i 1812 for å gjenoppbygge sin avdøde fars shipping-imperie. Men både regjeringen, kongen og det Ostindiske selskap ønsker han av banen.

Tom Hardy spiller hovedrollen i serien og er også en av produsentene. Det er også hans far, Chips Hardy.

Etter ti episoder satt jeg fortsatt med spørsmål om hva den EGENTLIG handlet om. Men den er så mesterlig laget og spilt, spesielt av Tom Hardy, at det ikke gjør noe. Serien er også spekket med andre solide britiske skuespillere som Jonathan Pryce, Eminente Stephen Graham og Mark Gatiss i tillegg til Michael Kelly (Fra House of Cards).

Det at serien aldri helt fester seg sånn rent handingsmessig, at den svever litt uten noen retning, det gjør ikke noe. For den er så velspilt, så velregissert og så underholdende at den bare funker. Bare det å høre Tom Hardy grynte på 3238 måter i løpet av ti timer, er verdt å sette av tid for, spør du meg.

Terningkast: 5