Artistene kommer på rekke og rad til den nye gastropuben i Nyksund

Kultur

– Den uka som kommer nå skulle egentlig være relativt rolig. Men så fikk vi inn noen spennende bookinger, da, sier Edvard Pettersen.

Han er bookingansvarlig for Naustvika.

– Det blir en veldig artig uke, med spennende konserter som passer for alle, sier Pettersen.

Driverne av Naustvika er godt fornøyd med åpninga og den første tiden.

– Det har definitivt tatt seg opp de siste ukene, nå som ferien har slått inn. Folk virker fornøyde, og det føles godt, sier Pettersen.

Øksnesværinger med spennende planer: Starter gastropub med øl og mat fra egen gård I sommer inntar også lokale aktører Nyksund. Tre alsvågværinger står bak når gastropuben Naustvika åpner for fullt neste helg. Sommerrestauranten er imidlertid bare starten på en spennede satsing fra trioen.

Enn så lenge er det mange turister som har tatt turen innom, men Pettersen ser at mange av de fastboende i Nyksund har begynt å ta turen, og ser det som et godt tegn.

– Det går riktig vei når de som bor her kommer og sitter utover kveldene, sier han.

Spenner vidt

Først ut er sortlending Peer Nic Gundersen, som spiller der førstkommende fredag.

– Sangene hans har et stort stemningsmessig spenn - fra den søte beatlesaktige visa til hymner fra låtskriverkunstens mørkere skoger. Det er lett å høre referanser til de store heltene fra 60/70tallsrocken uten at det oppleves for nostalgisk eller trygt, heter det i et presseskriv.

Han ga nylig ut singelen The Day When You Left Town, som er en smakebit på den kommende plata hans, som har kommet til gjennom et samarbeid med Rune Berg, kjent fra bandene The Margarets og Number Seven Delhi.

Kassegitar

Lørdag blir det fingerspill på kassegitar, visesang og singer/songwriter-tradisjon når Fredrik William Olsen, kjent fra Bodø-bandet Kråkesølv, gjester Naustvika sammen med Terje Berg. Olsen har gitt ut fem plater med Kråkesølv, i tillegg til to soloplater, som kom ut i henholdsvis 2012 og 2014.

I musikkmiljøet i Bodø regnes Berg gjerne som visesangernes favoritt-visesanger. Etter en rekke demoer og selvproduserte utgivelser, gav han ut plata «Søster og Bror» til gode kritikker i 2010. De siste årene har Berg også vært aktiv som billedkunstner, gitt ut tegneserien «Ka sku æ gjort uten dæ» og holdt en rekke utstillinger.

– Både som musiker og kunstner kombinerer han det tradisjonelle med det hippe på en måte som føles relevant enten du bruker fredagskvelden på Bjørneboe-romaner eller siste episode av «Ung og lovende», heter det i presseskrivet.

Bremnes

Det blir også tid for en midtuke-konsert. Onsdag i neste uke er det Inge Bremnes som tar turen til gastropuben. Han har spilt konserter i Vesterålen hver sommer de siste årene. Bremnes, som er en nordnorsk artist og låtskriver, er inspirert av blant andre Jeff Buckley, Coldplay, Sigur Rós og Ásgeir Trausti.

Bremnes er i ferd med å få sitt gjennombrudd her hjemme, gjennom listinger av singlene «Sne» og «Ka du håpa på» hos både P1 og P3, lovord i anmeldelsene blant annet i Dagbladet, opptreden i Christine på P3, radiospillinger – og ikke minst utsolgte konserter over hele landet, blant annet på Parkteatret tidligere i år. I september gjester han Rockefeller, men aller først tar han turen til Nyksund.