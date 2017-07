– En flott arena for å få sceneerfaring

Kultur

Robert M. Larsen er med både som arrangør og artist i år. Han er vokalist og bassist i metallpunkbandet 30 Pieces of Silver, som skal opptre også i år.

– Vi driver og spiller inn musikk for tiden, så dette blir trolig den eneste konserten vår i sommer, sier Larsen.

– Lærer mye

Han har vært på eller bak scenen på festivalen i seks-sju år, siden han gikk første året på videregående. Bassisten roser konseptet, som fredag og lørdag blir arrangert i Blåboksen for fjerde gang. De ti foregående festivalene ble holdt på Rødskolen.

– Blablafestivalen er en flott arena for å treffe andre musikere, få sceneerfaring og lære seg rigging og lydteknikk. Jeg visste knapt hva en mikrofonkabel var det første året jeg var med.

Mange lokale talenter

Larsen sier årets festival er preget av mange lokale, unge artister, hovedsakelig fra Sortland.

Han trekker blant annet frem The Bends. Vokalisten Rich Dooley er oppvokst i Boston i USA, men bor i Lødingen, og resten av bandet består av vesterålinger.

– The Bends har veldig dyktige musikere. De spiller coverlåter, men gjennomføringen er så bra at det høres ut som deres egne låter. Det er ikke noen slinger i valsen der i gården, sier Larsen.

Festivalveteraner

Blant veteranene på Blablafestivalen er Nordlands Pøbel, alias Joakim Hansen, og Peer Nic.

– Det er artig at Nordlands Pøbel, som nylig har sluppet to singler og musikkvideo, stiller opp. Og Peer Nic. Selv om han er lokal, kunne han ha sagt nei og tenkt at Blablafestivalen er for smått for ham. Vi er veldig glad for at han ikke har glemt sine røtter. Vi drar nok flere folk på at han stiller opp.

Dubstep med gitar

I årets festivalprogram er det mye pop og rock, men publikum kan også oppleve Thorbear, alias Torbjørn Svendsen, som spiller dubstep/elektronika.

– Det som er artig med Torbjørn, er at han ikke er en typisk dubstep-dj som bare står ved en pc og trykker. Han kan plutselig plukke opp gitaren og spille kule rytmer og effekter, sier Larsen.

Debutanter gleder seg

Bandet Driveshaft består av ungdomsskoleelever fra flere kommuner i Vesterålen. De har spilt sammen i rundt ett år, men aldri hatt konsert på Kulturfabrikken.

– Vi møttes i musikkmiljøet på Sortland. Vi spiller indierock, med innslag av blues og country, sier vokalist Didrik Didriksen fra Kaljord i Hadsel.

De siste fire ukene har de hatt ukentlige øvinger.

– Vi har øvd intenst og gleder oss til å spille på Blablafestivalen. Vi har hatt noen småjobber til nå, og blant annet spilt på skoleavslutninger. Dette blir første gangen vi spiller på Blablafestivalen, sier sologitarist Mårten Wessel.

De har også skrevet en egen låt som de skal fremføre under lørdagens konsert.

– Coverlåtene vi spiller er på engelsk, men vi har skrevet en sang med nordnorsk tekst. Tekstene klinger bedre på nordnorsk, og de blir bedre mottatt av publikum, mener Didriksen.