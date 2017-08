Har laget bok og utstilling om duk med mange hemmeligheter

Kultur

Lund og Larssen har det siste året samarbeidet om prosjektet «Løse tråder», som både vesterålinger og islendinger skal få se resultatet av i august og september.

Spesiell duk

Prosjektet handler om den tekstile islandske nasjonalskatten «Alvekoneduken fra Bustarfell» og sagnet om denne. Med fokus på håndverk, fortellertradisjon og historie har de sett nærmere på denne islandske duken, som er fra 1600-tallet, og det faktum at det også finnes to lignende duker i Norge. Det forteller de to i en pressemelding.

– «Alvekoneduken» var opprinnelig et bordteppe og ble senere gjort om til et antependium (alterklede). Hvordan kan det ha seg at en islandsk nasjonalskatt har to lignende «søstre» i Norge? Disse dukene er fra samme tidsperiode, og de er brukt som antependium på Giske og Kvernes på Møre. De har mange fellestrekk med «Alvekoneduken», forteller de to.

Laget i Norge?

Kan det være noen sammenheng mellom disse? Kan den islandske nasjonalskatten være produsert i Norge? Det er noe Lund har jobbet med å finne svar på.

– Her er mange løse tråder å nøste i. Disse leder til nye spørsmål, funderinger og antagelser. Alvekoneduken gir oss svar på noe. Men duken rommer så mange hemmeligheter. Nettopp det gjør den ekstra spesiell. Her er flere spørsmål enn svar. Ikke alt kan etterprøves, men noe synes å være mer sannsynlig når det settes inn i en historisk sammenheng, sier Lund i pressemeldingen.

Arbeidet er gjort i nært samarbeid med Larssen, som har latt seg inspirere av sagnet om duken i sine broderte kunstverk.

Prosjektet – som har blitt til boken «Løse tråder» og en utstilling med samme navn, sistnevnte med både «Alvekoneduken» og Larssens broderier, lanseres først på Island 19. august. 14. september kommer de til Sortland og Galleri Ariblå i Kulturfabrikken.