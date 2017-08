Større trykk på billettsalget sammenlignet med i fjor

Kultur

Neste helg braker det løs med årets Fæsterålen, som er den tredje i rekken. Festivalsjef Stein Inge Pedersen er betraktelig roligere enn før første Fæsterålen i 2015. Med nesten 200 frivillige, og erfarne gruppeledere som har jobbet fra den spede begynnelsen av Fæsterålen er han godt fornøyd med prognosene.

Utsolgt i fjor

Sent lørdag kveld under fjorårets festival, idet Sondre Justad stagediva inn i folkemengden, kunne Pedersen gi beskjed til vaktene om å skalke lukene. Det var utsolgt, og det var et slitent crew som løp rundt og gav hverandre klemmer.

– Jeg tror ikke de fleste er klar over hvilken økonomisk risiko man tar ved å lage festival av denne kaliberen eller hvor mange timer man jobber for å kvalitetssikre alt. Vi var så glade, også fordi nå kan Vesterålen skilte med det. Vi selger ut festivaler, sier han i en pressemelding.

Ligger bedre an

Pedersen mener at de billettmessig ligger bedre an i år enn i fjor. Det er, ifølge festivalsjefen, større trykk på billettsalget enn i fjor på samme tid, og de har solgt godt over 500 VIP-billetter.

– Vesterålinger har som regel veldig god tid når det gjelder å kjøpe billett, men det var kjipt for de som sto der i døra i fjor og ikke kom inn. Jeg vil si at oddsen er rimelig bra for utsolgt i år også, for nå merker vi at det røskes ut helgepass i hopetall, sier han og gliser.