Har omrokkert på programmet - nå vil Fæsterålen ha deg på festival tidligere på kvelden

Fæsterålen kickstarter i år med Thom Hell og William Hut klokken 19.00 fredag kveld, og ikke minst deLillos som andre artist allerede klokken 20.

For oppfordringa fra arrangøren er klar: – Kom dere tidligere ut på festivalen!

– Må hive oss rett i allsangen

Tidligere har det nemlig vært noe tynt blant publikum tidlig på kvelden, mens den store folkemengden kommer senere. For at publikum skal få fullt utbytte av festivalbilletten, håper nå Deadline Event, som arrangerer festivalen, at folk kommer allerede fra festivalstart.

– Å lage en line-up på Fæsterålen handler om å vite hvordan man kickstarter festen. Med så mange tilreisende fra hele som kommer, må vi bare hive oss rett i allsangen. Vi har jo et rykte å ta vare på, sier en lattermild festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Vorspiel etter lunsj

Årets lineup består av hele 14 artister og festivalsjefen mener at det er en ny trend på gang i Vesterålen

– Vi har hørt at flere i næringslivet tar vorspielene allerede etter lunsj, og det er jo artig å bidra til at folk kommer seg tidligere ut. For det er jo strengt tatt ingen grunn til å sitte hjemme, når du har betalt for hele 14 artister. Dette er jo den villeste festen i året og den skjer ute på festivalområdet, sier Pedersen.

– Omdømmekampanje

Det kommer også presse fra hele Nord-Norge for å dekke festivalen, så festivalsjefen har også en oppfordring til publikum:

– På mange måter er dette den største omdømmekampanjen for Vesterålen, så jeg forventer at dere massedainser og makser ut festen. For selv om vi i crewet skal levere festen, er det dere som er festen. Så ta helt av, så får vi bevist at vi har Nord-Europas beste publikum, en gang for alle, sier Pedersen.