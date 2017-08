Zoo fikk allsangen i gang

Kultur

Mange publikummere gledet seg til Stokmarknes-bandet Zoo sin konsert rett før midnatt fredag.

Og publikum får se og høre et band i storform. Til konsertstart stilte hele bandet attpåtil ikledd motorsykkelhjelmer og malerdresser.

Gjennom konserten serverer de en mix av nordnorsk pop, hardrock, reggae, soul og funk, og allsangen oppstod tidlig i konserten med deres kanskje største hit, «Vent, ikkje legg på» fra 1981, som Zoo også spilte igjen helt til slutt.

All sangen var heller ikke snau på «Evig ung», landeplagen fra 1980.

Brakte 90-tallet til Vesterålen

DJ Sash! hadde en rekke hits i Storbritannia mot slutten av 90-tallet, som «Encore Une Fois», «Ecuador», «Stay» og «Mysterious Times».

Da den tyske dj-en tok plass bak miksebordet og smelte i gang dansehitsene som fjerde artist ut på Fæsterålen, tok det helt av blant publikummet foran scenen.

Et vanvittig lysshow, heftig lyd og hundrevis av dansende vesterålinger med hendene strukket langt opp i været sørget virkelig for å sette fyr på Fæsterålen.





Bergan startet danseshowet

Julie Bergan fikk bevegelse på de mange festivaldeltakerne på parkeringsplassen mellom Skibsgården og Kulturfabrikken da hun gikk på scenen fredag kveld.

23-åringen, som er kjent for blant annet hitlåten «Arigato», hadde med seg en gitarist, keyboardist og trommis og leverte hardbarka pop-dance og elektronika, som vesterålingene responderte til med dansing i regnværet.

deLillos: – For en herlig kveld

Presist klokka 20.00 gikk deLillos på scenen og startet med låta «Glemte minner» fra bestselgeralbumet «Neste sommer» fra 1993.

– For en herlig kveld, ropte vokalist Lars Lillo-Stenberg til jubel fra publikum før bandet satt i gang med tredjelåta «Suser avgårde» fra 1986.

Videre fortsatte hitparaden fra bandet, som jevnlig omtales som et av de fire store i norsk rock.

Selv om mange deLillos sanger handler om sol og sommer, ser det ut til at både bandet og publikum storkoste seg under konserten i regn og vind til lyden av blant andre «Tøff i pysjamas», «Hjernen er alene», «Smak av honning» og «Kokken Tor».

Hut og Hell sparket i gang festivalen

Rett etter klokka 19 fredag kveld sparket William Hut i gang Fæsterålen 2017.

Tross sur vind, litt regn og under ti grader hadde rundt 30 festivaldeltakere troppet opp foran scenen til konsertstart før Hut satte i gang konserten med sine såre låter.

Og utover konsert strømmet flere og flere inn på konsertområdet.

– Jeg er glad og lettet over at det er kommet såpass mange helt i starten av festivalen, kommenterte kommunikasjonssjef Caroline Meier i arrangør Deadline Media.

Etter en knapp halvtime troppet også sørlendingen Thom Hell opp på scenen, til jubel fra publikum.

Hell har vunnet Spellemannsprisen for årets mannlige artist to ganger. Han og Hut samarbeider for første gang, til glede for fæsterålingene.