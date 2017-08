Kajander varmet publikum

Kultur

Hverken været eller de store massene spilte på lag med Thosebricks under første konsert av lørdagens Fæsterålen. Med litt duskregn i lufta og ikke de store hordene kjørte artisten som fikk sitt gjennombrudd via The Voice i gang lørdagen under Fæsterålen.

- For et herlig publikum dere er, takk for at dere kom, sa Thosebricks fra scena før han kjørte flere egne låter, deriblant "Pray for Love", som var hans gjennombruddslåt. Han kjørte også cover av Kurt Nilsen og Coldplay-låte "Yellow i det som var en god start, til tross for få fremmøtte.

Kajander

Så var det Kajander sin tur til å forsøke å varme publikum. Det klarte han til gangs med sin myke stemme og nordnorske tekster.

Da Kajander spilte, hadde festivalområdet begynt å fylles opp og alt ligger til rette for fest på Fæsterålen-området.

Flere høydepunkter

Utover kvelden står høydepunktene i kø med blant andre Drømhus, Hkeem, Ammunition og ikke minst Sivert Høyem.

Dermed er det mye å glede seg til - og til alt hell, sola meldes å skulle melde sin ankomst i løpet av kvelden.