Sivert rocket Fæsterålen

Sivert Høyem spilte for aller første gang på Fæsterålen lørdag kveld. Akkurat nå står han på scena og spiller hit etter hit fra eget reportor fra solokarrieren samt tida i Madrugada. Fæsterålen er så og si stappfull av folk akkurat nå.

Utsolgt igjen

Mens sortlending Sivert Høyem skapte et av de største fæsteråløyeblikkene med sin enorme konsert, kom meldingen fra arrangør Deadline rundt midnatt om at festivalen er helt utsolgt.

Hele 3.000 mennesker har lørdag tatt turen innenfor festivalens porter, som dermed måtte stenges for nye festivalgjengere.

Også i fjor ble lørdagskvelden utsolgt på Fæsterålen.

Thosebricks startet ballet

Verken været eller de store massene spilte på lag med Thosebricks under første konsert av lørdagens Fæsterålen. Med litt duskregn i lufta og ikke de store hordene kjørte artisten, som fikk sitt gjennombrudd via The Voice, i gang lørdagen under Fæsterålen.

– For et herlig publikum dere er, takk for at dere kom, sa Thosebricks fra scena før han kjørte flere egne låter, deriblant «Pray for Love», som var hans gjennombruddslåt.

Han kjørte også cover av Kurt Nilsen og Coldplay-låta "Yellow" i det som var en god start, til tross for få fremmøtte.

Kajander

Så var det Kajander sin tur til å forsøke å varme publikum. Det klarte han til gagns med sin myke stemme og nordnorske tekster.

Da Kajander spilte, hadde festivalområdet begynt å fylles opp, og alt lå til rette for fest på Fæsterålen-området.

Da Drømhus gikk på scenen med sine kjente hits fra 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, løfta stemninga seg ytterligere noen hakk.

Pettersen rocket

Atle Pettersen, som tidligere i dag opptrådte under FamilieFæsterålen, gikk på scena like etter klokken 21.00 og rocka og varma publikum.

Med sjarm, rock og scenetekke viste Pettersen at han er mer enn bare Beat for Beat-general, men fortsatt kan å rocke enhver scene.

Hkeem fikk frem dansen

Med låte «Fy faen» har artisten Hkeem fått frem dansefoten hos de fleste nordmenn denne sommeren. Slik var også tilfelle da han sang under Fæsterålen i kveld.

Det han viste fra scena på lørdag var at han ikke kun er en «one-hit wonder». Med flere knallsterke låter fikk han frem stemninga og til og med synkron mobil-flash-hav Fæsterålen ikke har sett maken til.

Ammunition avsluttet

Rockelegende Åge Sten Nilsen og bandet Ammunition avsluttet festen på Fæsterålen i natt med en energibombe av en konsert med trøkk og innlevelse fra en av norges råeste stemmer.

Dermed kunne Fæsterålen slå seg på skuldra. Fæsterålen 2017 er historie, og det en historie som vil huskes.