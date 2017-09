Fyller kulturhuset

Kultur

Det blir ifølge Heidi Karlsen på kulturhuset mye trafikk utenfor og inne huset.

– Først er det foredrag med «Sjef i eget liv» – Ingvard Wilhelmsen. Det er et lukket arrangement, med rundt regnet 400 deltakere. Deretter er det åpent foredrag med samme foredragsholder, og her er det fortsatt mulig å skaffe seg plass, sier hun.

– Deretter er det klart for høstens første teater. Riksteatret kommer med «Gjengangere». Her er det allerede solgt 490 billetter, stråler hun. Tirsdag var det næringslivskonferanse, så det er kort tid å trekke pusten på før det braker løs igjen. Det betyr at det kan være i overkant av 1200 personer innom på arrangementene i løpet av onsdagen.