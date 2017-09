Ka skjer i helga?

Kultur

Fredag

Sortland:

• Konsert i regi av Sortland jazz- og viseklubb med Arvid Martinsen Band i Kulturfabrikken.

På kino:

Sortland kino: Biler 3 og What Happend Too Monday.

Stokmarknes kino: Biler 3, What Happend Too Monday og IT.

Lørdag

Sortland:

• Sortland juniorkorps arrangerer ministevne i Kulturfabrikken.

• Kulturminnedagene: Husflidens dag markeres i tredje etasje i Sortland Storsenter.

• Musikkvideopremiere på Ska Patrols "Drømmesangen" i Kulturfabrikken.

• Isfest på Sortland bibliotek.

Andøy:

• Høken møter Melbo til kamp på Bleik stadion.

På kino:

Stokmarknes kino: Biler 3, What Happend Too Monday og IT.

Søndag

Sortland:

• Figurteateret og Plexus Polaire inviterer til forestillingen "Mørkerom" i Kulturfabrikken.

Andøy:

• Barnas Turlag inviterer til tur til Småvatnan ved Bleik.

Hadsel:

• Ordførerens tur i Hadsel.

På kino:

Sortland kino: Biler 3 og What Happened to Monday

Stokmarknes kino: Biler 3, What Happend Too Monday og IT.