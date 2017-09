– Viste Smokey and the Bandit to ganger i uka

Kultur

Seks komikere stilte opp på scenen i Nordic Pop up Pub i Harstad fredag og lørdag, for smekkfulle hus. Forestillingene ble utsolgt på få minutter, og viser kanskje at Harstad sulter etter stand up.

Én av de seks komikerne var Vidar Eliassen, som bor i Hadsel, som sto både fredag og lørdag.

– Jeg var spent i forkant, siden alle de andre var velkjente harstadværinger, som hadde mange kjente i salen. Det var artig og deilig når folk responerte positivt, sier Eliassen til VOL.

Han hadde sin debut som stand up-komiker i Vesterålen i fjor, etter å ha vært innom faget såvidt tidligere. Nå håper han å få litt scenerfaring fra Bodø eller Tromsø før jul, men har ingen konkrete planer om stand up i Vesterålen med det første.

For ordens skyld: Vidar Eliassen er journalist i Vesteraalens Avis, som samarbeider tett med VOL.no.