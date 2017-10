Islending til Bø for kunst-opphold

Kultursamarbeidet i Vesterålen tar årlig i mot kunstnere på Artist in residency-opphold fra samarbeidsregionene Øst-Island og Donegal i Irland. Denne uka ankommer Steinrún Ótta Stefánsdóttir fra Øst-Island for et to ukers opphold i Bø.