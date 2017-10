Modellfly-bonanza for tiende gang

Kultur

Arctic E-fest har for lengst blitt et begrep i det nordnorske

modellflymiljøet, som et av landets største innendørs stevner for

flyvende farkoster. Deltakerne kommer fra Tromsø i Nord til Mo i Rana i

sør.

Dette opplyser arrangøren Vesterålen RC-klubb i ei pressemelding.

Se video: RC-treff på Jennestad Denne uken holdes det et RC-treff på Jennestad der modellflyinteresserte samles for å se på og fly hellikopter og fly.

Flere grener

Aktivitetene har etter hvert spredt seg ut over flere grener, som

driftebiler og miniatyr anleggsmaskiner. Miljøet for miniatyrmaskiner

har fått godt fotfeste i Vesterålen, og i helga kan man se en

variert samling anleggsmaskineri med fullt fungerende hydraulikk,

lyd og lys i småskala.



- Arrangementet er et fint utstillingsvindu for det vi driver med, og har

for mange deltakere blitt en lavterskel inngang til en fascinerende

hobby, opplyser klubben.

Stevnet er åpent for publikum fra fredags til søndags ettermiddag.