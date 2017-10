Jazzklubben inviterer til dobbeltkonsert med Tonje Unstad

Kultur

Tonje Unstad har i sin tid gått på musikklinja på Sortland videregående skole og gleder seg stort til å komme tilbake.

– Sortland kjennes litt som hjemme for meg. Jeg hadde min aller fineste ungdomstid på Sortland, og jeg gleder meg alltid når jeg skal reise tilbake igjen. Her er minner på hvert et hjørne, og noe kjent i nesten alle ansikter. Nå ser jeg frem til å komme tilbake med nye sanger og nye betraktninger, sier Tonje Unstad i en pressemelding.

Tonje Unstad har de siste 10 årene etablert seg som en etterspurt visesanger og låtskriver. Med fire albumutgivelser bak seg, hvorav én barneplate, har hun turnert over hele landet. Med sin lune humor og gode publikumstekke er hun en artist som ønskes tilbake til konsertsaler og festivalscener igjen og igjen. Unstad har mottatt en rekke priser, blant annet to Spellemannspriser, samt den anerkjente Prøysenprisen.

Barnekonsert om både mygg og fluer

Tonje Unstads barnekonserter er små forestillinger som engasjerer og begeistrer fra første stund. I fra øyeblikket det bitte lille rusket forlater fingertuppen og flyver ut i den store verden, blir vi tatt med inn i Tonjes univers av krabbekirkegårder, grådige tannféer og slitne rockekråker. Og hva er det egentlig som gjemmer seg I kofferten? Ungene fanges i et spennende univers av originale sanger og magiske hendelser!

Unstad kommuniserer med både barn og foreldre, og har vakt begeistring på scener over hele landet. Innholdet er basert på den kritikerroste barneplata "Mygga og Flua" som mottok Spellemannsprisen I 2012.

Svermere på kvelden

Tonje Unstad kom nylig med sin fjerde plate, Svermere, og det til strålende kritikker fra et samlet pressekorps. Dagbladet mener Unstad er "en av Norges beste visekunstnere" og beskrev den nye plata som “tvers igjennom velgjort, spekket med gode låter”. Unstad har med seg Mikael Nilzén på synth/data på kveldskonserten hvor vi får høre hele siste platen. Og kanskje det også blir et gjenhør med noen av de vakre sangene fra hennes tidligere album?



Jannike Sara Hansen, leder i Sortland jazz- og viseklubb, mener vi kan glede oss stort til konsertene.

– Tonje er virkelig en fantastisk låtskriver og tekstforfatter, og hun er i tillegg utrolig god på scenen, så dette tror jeg blir blir en veldig fin dag for både små og store. Vel møtt på konsert! sier hun.