Stinn brakke

Kultur

Tidligere på dagen sa kulturhussjef Ketil Johnsen at han slett ikke var forbauset over at rockerne fra Fredrikstad maktet å selge ut Hurtigrutens Hus, tilsvarende det DumDum Boys gjorde for to år siden. Johnsen og resten av mannskapet på kulturhuset kunne notere seg for en skikkelig hjemmeseier. CC Cowboys sørget for svært god stemning. Det skal bemerkes at VOLs journalist nøyde seg med første del av den så langt solide konserten. Med en så solid katalog som CC Cowboys har med seg, og med et så tøft knippe musikere som Per Vestaby (bass) Magnus Grønneberg - vokal, gitar, Agne Sæther - trommer, perkusjon og bautaen Jørn Christensen på gitar måtte det bare bli en flott opplevelse for de nesten 1100 som var på konsert denne kvelden.