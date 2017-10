Kultur

Sammen med illustratør Tina Aslaksen har Siv Johansen på sitt eget Uvær forlag gitt ut den spenstige barneboka. Et opplag på 1500 er trykket, og noe over en tredel av dette må ut av hyllene på hennes Galleri Uvær før investeringen er berget.

– Det er forhåndsbestilt mer enn 50 bøker allerede før dagens lansering, og derfor tror jeg at dette kan gå bra. Hun forteller til VOL at hennes lidenskap for sauene bunner i ren kjærlighet. Hun fant seg en sauebonde for åtte år siden, og siden den gang har hun drevet redningsarbeid for lam og sauer som ellers hadde måttet bøte med livet.

– Jeg har en dyr hobby. Sauene er mine hunder. Jeg har aldri likt sauekjøtt, og med dette kan jeg nekte å spise fårikål med verdens beste samvittighet, ler Johansen.

Blant høydepunktene i boka er selvsagt episoden hvor sauene sniker seg inn i huset og roter til, samt historien om sauen som flyktet gjennom et vindu for å slippe å bli klippet.

– Alle historiene her er helt sanne, bedyrer sauemamma Johansen.