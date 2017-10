Rigger til storslått marked på Melbu

Kultur

Også i år har havkvinnene invitert med et solid knippe kreative kolleger og spenstige grundere fra regionen om bord til atter ei mangfoldig messe i Melbu samfunnshus.

Det kreative kvinnenettverket har siden sitt første marked på Andenes i 2014 gjestet en rekke unike markedssteder.

«Konseptet med «opplevelsesmarked» og et mangfold kvalitetsprodukter har virkelig slått an. I fjor fylte markedet på Melbu samfunnshuset til trengsel, og vi satser på at det blir «kul på veggene» også i år» heter det i en pressemelding.

Kortreist eksklusivitet

- Oppslutninga og tilbakemeldingene har vært formidable, og har gitt mersmak både for oss kvinnene, og forhåpentligvis også for publikum, sier glasskunstner Siv Johansen, som er leder i nettverket.

Johansen tror nettverket med sine markeder har skapt sin egen «nisje», som et spennende alternativ til mer tradisjonelle førjulsmarkeder.

- Vi tilbyr unik eksklusivitet, med kortreiste produkter skapt av kvinnene i nettverket, som hver for er svært dyktige i sine fag. Vi ønsker med våre markeder å skape kreative møteplasser, der selve opplevelsen av markedet oser kvalitet, sier hun.

Tour de Finnmark

Nylig gjennomførte kvinnene «tour de Finnmark», der de besøkte landets nordligste fylker med sine markeder, og finalen gikk av stabelen på sagnomsuste «Juhls» i Finnmark.

- Alle kvinnene i nettverket har egne bedrifter på hel- eller deltid. På førjulsmarkedet på Melbu inviterer vi også i år inn flere lokale handtverkere og gründerbedrifter fra regionen, det gjør vi fordi vi mener det er viktig å vise bredden og kvaliteten på alt det flotte som finnes i vårt distrikt, forteller gullsmed og smykkekunstner Silvia Rehnlund.

Bredt tilbud

På markedet finner du alt fra tatovering, hudpleie og kortreist spekemat til tre, handsydde barneklær, kunst, kaker fra Elisabeth Fauskes omreisende tesalong, kaffe fra Hindø Kaffebrenneri og øl fra Harstad Mikrobryggeri

For dem som foretrekker kaffe framfor te, sørger Hindø Kaffenbrenneri for å slukke kaffetørsten. Lørdag kan du til og med kjøpe med deg ei unik øl til lørsdagskosen fra Harstad mikrobryggeri.

Nytt blod

Nylig har Kvinnene fra havet fått to nye medlemmer. Arctic tattoo fra Henningsvær, med tatovør Susanne Lind i spissen, og fotokunstner Astrid Mokkelbost fra Stamsund har sluttet seg til nettverket.

- Samlet står vi sterkere, vi kan være med på å løfte hverandre frem og hjelpe hverandre. Vi befinner oss på hvert vårt nes og jobber med de kreative yrkene våre omgitt av havet, derav navnet, sier gullsmed og smykkekunstner Silvia Rehnlund.

Silvias lidenskap ligger i godt håndverk, edelt metall og de små detaljer, en lidenskap som gjenskapes i vakre sølvsmykker med nordnorsk tema.

Kunstpause

Etter at du har nytt deilig, kortreist mat og eksklusive oster, kan du ta en ”kunstpause”, og betrakte fargerik glasskunst fra Siv Johansen, la deg glede over Gry-Anette Strømnes’. sprudlende vakre porselens-kreasjoner, eller se hvordan en akvarell blir til når billedkunstner Elin Rindahl Steiro svinger penslene.

Vakker fotokunst og særegne trykk signert henholdsvis nyslått havkvinne Astrid Mokkebost og billedkunstner Vilde Odmundson levner ingen tvil om hvilken landsdel de er inspirert av.

Også havkvinne Rita King fra Alveland har i høyeste grad foredlet nordnorsk natur i sine produkter; med duften av Nordnorge sørger også såpeprodusent Rita for at også luktesansen blir stimulert. Rita har sjølsagt egen stand med sine sagnomsuste såper og deilige hudpleieprodukter.