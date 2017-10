Disse jentene har spilt i Russland, Aserbadsjan og Ukraina. I helgen spiller de på Sortland

Kultur

Etter en konsert i Kiev, kom de i kontakt med norske Tor Larsen, som nå er deres manager i Skandinavia. Via hans kontakter i Sortland har de nå fått en spillejobb på Blå bar. Sist helg spilte de i Oslo, og ellers har de spilt konserter flere steder i verden, fra hjembyen Kiev, til Moldova, Russland, Khasakstan og Aserbadsjan.

Jentene spiller det de selv omtaler som «internasjonale hits». I dette legger de vestlig, dansbar musikk, eller som vokalist Shkoda formulerer det:

– Vi spiller musikk vi liker, for moro skyld.

Har vært turister

Ultramarine girlsband ankom Sortland torsdag, etter en to dager lang kjøretur fra Oslo, via Stjørdal. I Oslo har de vært turister, og pianist Gudá trekker spesielt frem Vikingemuseet som et høydepunkt.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg liker vikinger så godt, men jeg var helt sjokkert da jeg så hvor store vikingskipene var. Jeg var veldig entusiastisk, og hadde lyst til å ta på alt, sier hun og ler.

Ukrainsk og intarnasjonalt

De lover også noen ukrainske sanger, men det meste blir mange av de samme låtene som ofte spilles på norske radiokanaler. Fredag blir de en del av Tom Waits-løpet, som går gjennom Sortland sentrum, mens de spiller igjen også senere på kvelden.

– Det blir så gøy! Vi skal ha lys og røyk, og mye dansemusikk, sier Shkoda.

De reiser hjem til Ukraina igjen på søndag, men har allerede et håp om å få komme tilbake til Sortland igjen til våren.