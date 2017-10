Høstens vakreste i gang 

Kultur

Andenes Mannskor tok lørdag opp igjen sin årvisse tradisjon med kortreff siste helgen i oktober.

Klikk på videolinken for å høre smakebiter fra fire av korene. Se Andenes Blandet Kor med spillende dirigent Anna Petersen og gjestedirigent Arild Hansen fremføre "Once there were green fields". Deretter tidligere andværing Johnny Bakken dirigere Kvæfjord Mannskor med "Natten er så stille". Sigrid Randers-Pehrson dirigerte både Sortland Korforening og Kordamene fra Hadsel Innland. Førstenevnte synger "Amarte mi ben mio" , mens sistnevnte sang "Blå salme" som handler om savn.