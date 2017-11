– Det blir festival neste år også!

Kultur

– Dette har jo vært et prøveprosjekt, så det har ikke vært selvsagt at det skulle bli en ny festival, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Nå har de fått noen nye med på laget, og flere har signert treårsavtaler.

– Det er vi veldig glade for, fordi det gjør at vi kan ha et lengre perspektiv på ting, sier Pedersen.

Håper på tre år til - minst

Det å kunne tenke kun ett år av gangen har nemlig vært en utfordring for festivalen. Noen artister er booket langt fram i tid, og det hadde derfor vært en fordel for festivalen å kunne være tidlig ute for året etterpå, eller året etter det.

– Så nå blir det festival i minst tre år til?

– Jeg håper virkelig vi får det til.

Høye ambisjoner

Årets festival var et stort løft for Fæsterålen, og et hakk opp på ambisjonsskalaen.

– Selv om Sivert Høyem er fra Sortland, er de et av Norges dyreste band, sier Pedersen.

En god miks i ulike sjangere er viktig for festivalledelsen, men Pedersen understreker at det er festen som først og fremst skal stå i sentrum. De ønsker heller de artistene som får publikum til å hoppe og danse, enn de som får publikum til å lukke øynene for å lytte til musikken.

– Ambisjonsnivået for neste år er det samme som i år - og kanskje enda litt til, sier han.

Lanserer nettbutikk

Torsdags kveld er folk fra Fæsterålen, festivalens samarbeidspartnere, næringsliv og ordfører samlet for slippfest. Festivalen forteller om planene framover, som blant annet deres nettbutikk som snart står klar for lansering.

– Vi hadde jo et fantastisk salg av festivaleffekter, og vi var tom for det meste lenge før festivalen var over, sier Pedersen.