Bugge er snart premiereklar med «Spørrespillet»

Kultur

Sortlendingen Bugge har skrevet stykket Spørrespillet som skal ha premiere på Nationaltheatret lørdag 11. november. På telefon fra Tenerife forklarer han hva det er han har skrevet og han forsøker å gi svar på hvorfor dialogen i stykket utelukkende består av spørsmål.

Settes opp på Nationaltheatret Sortlending Mikkel Bugge sitt nye teaterstykke vil kun bestå av spørsmål.

– Det er nok en utfordring for skuespillerne, men det er min påstand at det går an å fortelle en historie ved utelukkende å stille spørsmål, sier Bugge.

Alle slags spørsmål

Handlingen dreier seg rundt et ektepar som forsøker å finne ut av de store og små spørsmålene i livet. Hvor de er, hvordan er forhold deres er og ikke minst hva som skjedde med sønnen deres, er blant spørsmålene de forsøker å finne ut av.

– Det er en gåte hva som har skjedd med sønnen deres, og det kommer gradvis fram gjennom spørsmålene som blir stilt. Sånn sett er det både en spenningshistorie og en kjærlighetshistorie.

I arbeidet med stykket har Bugge blitt mer bevisst hva et spørsmål kan være.

– Det er jo mange måter å spørre på. Man kan være undrende eller konfronterende og det er store og små spørsmål. Dette stykket har alle slags spørsmål.

Spent på premieren

Det er en stund siden Bugge sendte fra seg stykket og han synes det er en merkelig følelse å gi det fra seg til skuespillerne og regissøren.

– Jeg har fulgt litt med på prøvene, men det blir veldig spennende å se når det blir ferdig.

Mikkel Bugge har skrevet fem teaterstykker siden debuten med Velkommen i 2010.