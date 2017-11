Hun omtales gjerne som førstedamen i norsk country. I april kommer hun til Vesterålen

Kultur

Det forteller arrangøren, Kulturfabrikken, i en pressemelding onsdag.

Scott feirer nå i høst 25-årsjubileum som artist, og hun legger ut på jubileumsturné til neste år. Hun skal blant annet delta i TV2-serien «Hver gang vi møtes» til våren.

Claudia Scott slapp høsten 2016 albumet «Let the Ribbons Fly». Albumet har fått fantastiske anmeldelser og ble nominert til Spellemann.

– Det har vært en kreativ og travel tid siden det som må sies å være et comeback for Claudia Scott etter albumet «Follow the Lines». Nye låter produseres på løpende band, det er konserter og TV-opptredener. I 2016 spilte Claudia Scott for utsolgte konserter over hele landet sammen med Henning Kvitnes, skriver arrangøren.