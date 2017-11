Variert juleutstilling i galleri Apotheket

Kultur

Årets Juleutstilling åpner torsdag den 30. november og har åpent til 14. desember.

Under åpningen torsdag kommer Synnøve Volden og spiller, og så forteller Ingrid Larsen litt om kunsten sin!

Ingrid Larssen skulle være kjent for de fleste. Hun er født og oppvokst på Stokmarknes, og er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole Oslo og ved Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og flere av hennes verk er innkjøpt av offentlige institusjoner. Hun ble tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere i 2011.

Hun har gjennom hele sitt kunstnerskap vært opptatt av tradisjon og fornyelse.

Siden 1987 har hun arbeidet med smykker og objekter i forskjellige teknikker og materialer.

De siste 18 årene har tekstil vært hennes hovedmateriale. Hun har utforsket og eksperimentert med den gamle broderiteknikken vaffelsøm, og av det skapt store halsklaver i silke og ferskvannsperler og andre svevende objekter inspirert av livet i havet.

The radio sound collection

En av de andre utstillerne på årets utstilling er Catrine Linder.

Hun er smykkedesigner bosatt i Sverige, men er født i Trondheim. Hun vokste opp med tradisjonell nordnorsk oppvekst på Ankenes utenfor Narvik med langrenn, slalåm og musikkorps, midnattssol og mørketid. Hun har hatt årlige separatutstillinger i Stockholm fra 2012 til 2015. De siste to årene har hun drevet to verksteder og butikk pendlende mellom Stockholm og Henningsvær. Til årets Juleutstilling viser hun den nylig lagde The Radio Sound Collection:

– Jeg åpnet sist sommer et verksted i Henningsvær, for sommersesongen. Massevis av hyggelige mennesker kom innom og delte historier om den virksomheten som var der fra før, og som hadde vært der en mannsalder – en radioreparatør. Derfra kom ideen til min Radio Sound Collection. I verkstedet har jeg prøvd å beholde interiøret så mye som mulig som det var, og alltid har vært – og der var det en gammel kiste med full av gamle radiodeler, forteller hun.

– Resultatet - The Radio Sound Collection - er til ære for Sverre A. Larsen og de andre menneskene som arbeidet her og som jeg har hørt så mange fine historier om. Jo mer jeg tenker på det, jo mer er jeg overbevist om at fortellingene om dem er flettet inn i arbeidene mine, sammenvevd med alle de fortellingene vi hører på radio hver dag.

Fotografer

Kolbjørn Hoseth Larssen er den allestedsnærværende fotografen, enten det er i undervisning på Hadsel Videregående skole, med droner høyt oppe og langt av sted eller i nærkontakt med dyr han møter på sin vei. Til utstillingen tar han med seg noen av sine uttrykksfulle fotografier av den erke-nordnorske fjøsen.

Ove Aalo kom nordover til Sortland fra Vestby i 1986, hvor han etablerte seg som portrettfotograf. Han har også markert seg som en særlig dyktig landskapsfotograf, som vi så i boken «Vesterålen: Lyset, livet, Landskapet» sammen med Lars Saabye Christensen og Alf Oxem, og i likhet med Hoseth Larssen deler han sin kunnskap med elevene på medialinjen.

Reisende

Mika Gaunitz Renard er en kunstner som har gått i lære hos både keramiker, skulptør og andre kunstnere, og har dermed en bred estetisk bakgrunn. Han har hatt utstilling på Ariblå, vært med på Nordnorsken, på Kunstnerhuset og på Stadshusgalleriet Kuben, Falkenberg i Sverige. Han har holdt kurs i tegning, oljemaling og keramikk, og hatt oppdrag under den Kulturelle skolesekken. Nå arbeider han med ull, og strikker/tover skulpturer – samt en hel del Mika-luer.

Ingunn Moen Reinsnes bor og arbeider i Vesterålen, men reiser gjerne enda lenger nord for å få inspirasjon: nord i Russland, Svalbard og Island. Hun har sin utdannelse fra Oslo Tegne- og Maleskole, og har hatt separatutstillinger både i Lørenskog, Longyearbyen, Steigen og på Sortland, i tillegg til en mengde kollektivutstillinger fra 1987 av. I tillegg til det nordnorske legger hun vekt på sine samiske røtter, og er opptatt av det tap av samisk kultur som foregår parallelt med den moderne sivilisasjonens overgrep mot naturen.

– Som billedkunstner ser jeg det som min plikt og mitt ønske å arbeide med denne problematikken, sier hun.