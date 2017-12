Fikk synge med Hekla Stålstrenga

Kultur

Hekla Stålstrenga spiller julekonsert i Sortland kirke torsdag kveld, og det var da hun så det at Gøril Vik, som jobber i Strand barnehage, bestemte seg for å høre om de ville ta turen innom for å synge med barna før konserten.

– Jeg skrev i mailen at barna hadde øvd på «Har du fyr?». Men jeg hadde ikke forventa at de skulle ta seg tid, de har jo et stramt program, sier Vik.

Allerede dagen etter fikk hun svar, og det var med glede at bandet ville stille opp. Derfor møtte Anne Nymo Trulsen og Tore Bruvoll opp for å synge sammen med barnehagebarna, samt alle elevene i 1. til 4. trinn på Strand skole.

Se video øverst i saken!