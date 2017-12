Sondre Justad kommer til Rock mot rus

Kultur

Debutalbumet Riv i hjertet lå på VG-lista i over et år. Seks av ti spor ble radiolista. Over 20 millioner streams og flere utsolgte turnéer senere forbereder Sondre Justad nytt albumslipp.

– RMR er utrolig stolte av å presentere lørdagens headliner: Sondre Justad! skriver festivalen på sine facebooksider.

Tok av i 2014

Justad ble allemannseie nærmest over natta da debutsingelen kom i rotasjon på radio sommeren 2014. Siden har et stadig voksende publikum vist at den nordnorske artisten treffer og beveger. Tekstlig kjenner vi Justads stemme som fortrolig og direkte, og den aller første store konserten gjorde han nettopp i Vesterålen, under VG-lista-konserten på Sortland sommeren 2014.

Og dette er ikke første gang Justad er på Rock mot rus:

– Første gang han skulle gå på RMR-scenen i idrettshallen på Andenes (dengang, som deltager i mønstringa) var han så nervøs at han sa til bandet: «– Dette tør jeg ikke...». Nå er han tilbake som sjef og på toppen av plakaten! sier arrangøren på facebook.

Moshpit

Frank Carter and the Rattlesnakes kommer også til Rock Mot Rus 2018. Han er ikke ukjent for festivalen. Han har nemlig besøkt Andøy med Gallows. Det var den gangen rocken kom til Andøy.

I 2011 viste Frank Carter festivalgjengere på Rock Mot Rus-festivalen hvordan en skikkelig moshpit med circlepit og full pakke er.

– Rocken kom til Andøy med Gallows. Nå er frontfiguren Frank Carter tilbake med sitt nye band. Det var historisk sist han kom hit, og jeg tror det blir en like stor opplevelse nå, sier Svein Spjelkavik i Rock Mot Rus.

Lager stemning

Han oppfordrer alle til å høre seg opp.

– Jeg gleder meg som en unge i år og til å se Frank Carter igjen. Man burde se på videoer og få med seg stemningen han lager. Han er en kunstner på mange måter, og vi må takke Robert Dyrnes i Buktafestivalen og Morten Rydland Høyning, vår tidligere bookingansvarlig for å ha introdusert oss for Frank Carter, sier Spjelkavik.

Historisk

Festivalsjef Kristin Krey og resten av Rock Mot Rus synes det er artig å se på historie, og forrige uke annonserte de også et band. Da var det Lyse Netter som sto for tur. To av bandmedlemmene var med på å vinne rockemønstringen i 2008 med bandet Surfers Lingo.

Lyse Netter er et band fra Lofoten, men alle i bandet er boende i Oslo. De siste to årene har de brukt på å lage lydbildet de skulle ønske de vokste opp med. Deres første singel «Prøva igjen» gikk rett inn på spillelistene til både NRK P3 og NRK P1. Det ble en av de mest spilte norske låtene på radio i sommermånedene.