Rollebytte for Enoksen og Solsvik

Kultur

For mens Solsvik i fjor spilte president Franklin D. Roosvelt og Enoksen var hans oppasser og rådgiver, Lous Howe, er rollene byttet om denne gangen.

Runde to

Forestillingen ble en kjempesuksess i fjor, selv om det var en noe forkortet versjon. I år blir det fullskalaversjon, og arrangøren selv mener at det er den første fullskalaversjonen av Annie som har vært vist i Nord-Norge.

Premieren er ved midnatt natt til lørdag, før det senere spilles noen ganger til frem mot nyttår. Det er Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising som har regien for Teaterklubb’81.

– Da vi jobbet med rollebesetningen i høst var jeg helt sikker på at Jonni og Odd Roger var ferdige som skuespillere. Jeg hadde gitt meg selv sparken som Oliver Warbucks og regnet ikke med at de to hadde tid og mulighet til å være med på et såpass krevende opplegg ett år til, sier produsent Svein Spjelkavik i en pressemelding.

Men de to travle herrene ryddet plass i kalenderen da ideen om at de kunne bytte roller dukket opp.

A-liste

– Tradisjonelt har man valgt kjente navn fra politikk og media til disse to rollene. Og med byttet de to i mellom var det lett å juble for løsningen. Det er tross alt en av landets mest meriterte ordførerer vi snakker om her og den eneste andværing som har vært både olje- og energiminister og kommunalminister. Hvis Andøy har en A-kjendis-liste utgjør disse to hele lista, sier Spjelkavik.

Må nesten revurdere

– Ja, det er meget spesielt, svarer Jonni Solsvik når han blir spurt om hvordan det føles å slippe andre til i presidentstolen.

– Blir dette en slags forsmak på hvordan du vil føle det når du takker av som ordfører i Andøy etter 20 år i, 2019?

– Hvis det blir så ille å trekke seg tilbake, nei, da må jeg nesten revurdere det hele, sier Solsvik i pressemeldingen.

Men han blir fort alvorlig og mer snakkesalig når han forteller om hvordan det er å stå på scenen med rundt 80 unge aktører.

– Det er rett og slett helt fantastisk. Jeg hadde en helt fabelaktig teaterjul i fjor, og gleder meg til å få en ny en i år, sier Solsvik.

Skrev brev

Solsvik vil nok aldri bli glemt av sine mange unge medspillere fra fjorårets forestilling. Etter at teppet lukket seg for siste gang i 2016 fikk alle som én et personlig brev fra den populære Andøy-ordføreren.

– I brevet skrev han at hver enkelt var velkommen innom når som helst på ordførerkontoret. Jonni takket også for det han hadde lært av å spille teater sammen det unge ensemblet, sier Spjelkavik.

Og Solsvik bekrefter at han har hatt flere av barna og ungdommene på rådhusbesøk.

«New deal»

– Vi merket godt at publikum så parallellen mellom et USA i omstilling i 1933 og Andøy sine utfordringer i dag. I fjor var det Jonni som skapte en helt spesiell stemning i salen hver kveld når han sang «Så om dagen i dag e tung og dyster må du ikkje gi opp. Nei stopp med det, se det kjæm jo en dag i mårra. Du må tru og håpe at i mårra bi det sol.». Det er like aktuelt i dag når Odd Roger som leder for omstillingsprosjektet Samskap synger samme strofe i år, sier Spjelkavik.