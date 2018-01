Tore Pettersons jomfruferd til Nord-Norge går til Møysalen

Kultur

– Dette blir min jomfrutur i nord og jeg har hørt at publikum i Vesterålen er verdens beste, sier han i en pressemelding fra arrangøren.

Arrangøren det nye eventbyrået Hakeslipp, som drives av vesterålingene Wenche Sørlie Hamremoen, som er innerlife-terapeut; og Marianne Lovise Strand, som er journalist.

– Vi ønsker å arrangere seminarer som kan være med å forandre andre menneskers liv, få dem til å se egne ressurser og finne gleden i livet, sier Sørlie Hamremoen i pressemeldingen.

Humor og snert

Petterson er mest kjent for sin deltakelse i NRK-serien «Sofa» fra 2016 og 2017. Han var i fjor deltaker i Farmen Kjendis, samt dommer i TV2s «Skal vi danse?». Ifølge arrangøren er han kjent for å snakke like godt til fagfolk og foreldre, som til ungdom.

– Tore har humor og snert i sin formidling og evnen til å begeistre og berøre, han tør å vise følelser åpent.

Hakeslipp har tro på at Pettersons foredrag om mobbing og annerledeshet vil kunne være med å få andre til å finne gleden i eget liv.

– Vi ble oppfordret til å få ham, fordi han er en mann som snakker fra hjertet og når inn med måten han kombinerer humor og alvor, sier Sørlie Hamremoen.

Opplevde selv mobbing

Petterson opplevde selv mobbing gjennom flere år av barne- og ungdomsskolen, og det er denne tematikken som står sentralt i foredraget. Han sto frem som homofil i ungdomstida, noe som ikke var enkelt for ham.

Foredraget handler om å være seg selv og ikke gi opp, uansett hvor fælt livet noen ganger kan føles. Det finnes alltid håp.

– Vi er glade for at vi allerede i høst sørget for å bestille ham til Sortland, det er hans første besøk i nord, sier Strand.