- Fem ting vi lærte av Laila

Laila Lockert fra Sortland vant Farmen. Hennes vinneroppskrift er en nordnorsk lærebok i møtet med nasjonalmakten.

Med sin klingende nordnorske dialekt, sjarmerende evne til å glede seg over livet - i kombinasjon med en klar strategi, gikk hun til topps i TV2s realityprogram Farmen. Hun vant hytte og bil og hjertene til det norske folk.

I de første episodene var det kanskje noen som stusset litt på hvem denne Laila Lockert fra Sortland var. Kunne denne rett-fram-snakkende nordlendingen virkelig hamle opp med de 13 konkurrentene fra Trøndelag, Vestlandet og hovedstaden?

Gradvis oppdaget vi at Laila er langt mer enn en sprudlende glad-jente fra Vesterålen. Bak smilene og de små spontane latterkulene ligger det en strategisk plan og en kunnskaps-reservoar jeg mener vi har mye å lære av. Hennes nordnorske vinnerresept kan summeres opp i fem læringspunkter for Nord-Norge.

Laila tar seg ikke selv høytidelig. Hun ler av seg selv – men hun ler ikke nødvendigvis av andre. Det er forskjell på en fin inkluderende humring – og hånlatter bak ryggen.

Ved å le av seg selv og ikke av de andre, viste Laila menneskelige egenskaper som bidro til at hun blir likt. I et program der de andre er med på å påvirke hvem som vinner – er selvsagt det en god strategi. Overført til oss i Nord-Norge: Vi må få resten av Norge til å like oss og mulighetene i nord. Det får vi verken ved å kjefte eller le av de andre.

Mange av konkurrentene heiet på Laila fordi hun stilte opp for de andre. Mens enkelte boikottet og saboterte de såkalte ukesoppdragene for å ødelegge for «storbonden» - så Laila livet annerledes: Still opp for de andre. På lang sikt lønner seg å være raus og støttende.

Jeg mener Nord-Norge har mye å lære også her: I stedet for å snakke Oslo og sentralmakta ned – bør vi stille opp for landets felles hovedstad. Lille Norge – med en av Europas minste hovedsteder – er tjent med at vi alle er med på å spille hovedstaden god.

Da de unge «søringan» lagde sin allianse, oppsto det betydelige konflikter og dårlig stemning inne på Farmen. Men Laila lot seg ikke rive med. Hun gikk aldri til krig mot søringalliansen. Tvert imot: Hun var venn med alle. Hva fikk hun tilbake: medspillere og ikke motspillere. Igjen: Høy overføringsverdi til nordnorske samfunnsbyggere i møtet med ulike nasjonale allianser og aktører.

4. Vær begeistret

Laila viste hele sitt register i ukene inne på Farmen. Hun lo og gledet seg over livets store og små mysterier. Hun klappet og koset med dyrene. Hun hadde alltid tid til å lytte til andre som kanskje hadde en dårlig dag eller trengte et råd. Men aller best: Hun ga av seg selv. First House og alle verdens rådgivere kan ikke gi Nord-Norge et bedre råd: Skap begeistring! Vis at du er glad. Vis at du elsker livet. Vis begeistringen i møte med hardt arbeid, i møtet med andre mennesker – i livets mange ulike faser.

5. Ikke skryte av kunnskapen

Men Lailas aller viktigste ferdighet, viste hun ikke fram før Farmen var over. Hun fortalte aldri sine konkurrenter om at hun er utdannet landbruksagronom. Etter min mening er trekket genialt. Faren for å bli stemt ut og motarbeidet ville vært overhengende om de andre visste at hun har spesialutdannelse i akkurat det Farmen handler om: Dyr og gårdsdrift.

Nord-Norge har masse kompetanse. Vi skal naturligvis ikke holde skjult hva vi kan. Men enda viktigere enn å snakke om det vi kan – er å levere på det vi kan. Der har vi nok fortsatt litt å gå på.

Jeg synes Laila Lockert var en fantastisk utgave av nordlendingen i Farmen. Jeg blir rørt og varm av hennes sprudlende humør, hennes følelser, kraft, humor, skjørhet og åpenhet. Kombinert med en god strategi og kunnskap er dette Nord-Norges vinneroppskrift.

Jeg ser fram til å invitere henne til neste Agenda Nord-Norge i Mo i Rana november neste år. Jeg tror vi har mye å lære av Laila Lockert. Og ta med deg all kraften, energien, kunnskapen og den nydelige latteren din.

Og hvem vet: Kanskje skal både næringslivstopper, lokalpolitikere og regionspolitikere i Nord-Norge ta en Laila i 2017: Strategi i kombinasjon med raushet og begeistring kan endre verden.

God jul både i nord og i sør.