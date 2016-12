- Ribba, potetene, kålrabi- stappa og vinen sto på bordet, men én ting mangla - folk

Ribba sto på bordet. Det samme gjorde kålrabstappa, potetene, surkålen og rødvinen. Treet var pynta og lysene tent. Alt lå til rette for at julestemninga skulle ligge som tjukk grøt i rommet.

Det manglet imidlertid en viktig ingrediens - folk.

Julaften 2015 tilbragte jeg alene hjemme. Ikke som Kvein McAllister i Hjemme Alene-filmene. I dette tilfellet var det på mange måter selvvalgt.

Jeg ble skilt om lag et år i forveien og denne jula skulle ungene være hos moren. Jeg jobbet på dagtid julaften, men hadde bestemt meg for å likevel lage meg et ordentlig julemåltid til tross for at jeg var alene. Så etter timer med jobbing, hvor ribba sto i ovnen og gjorde seg smekker, helte jeg vin i glasset og gikk i gang med å lage det viktige tilbehøret. Stemningen på dette tidspunktet var god. Jeg hadde det fint. Familien min var skeptisk og lettere bekymret nede i Molde for at jeg skulle tilbringe jula alene. Og de var ikke alene om det.

Flere her i Vesterålen spurte om jeg ville komme til dem denne dagen, for å i alle fall være med folk. Det ville jeg ikke. Det har noe med at det er bedre å være ensom alene, enn med flere. For å invadere andre sin feiring virket bare helt feil. Sta er jeg også. Jeg skulle klare dette. Jeg skulle faen meg også ha det trivelig. Det var også lenge det. Helt frem til maten kom på bordet. Da var stillheten til å ta å føle på. Jeg satt der. Ved mitt eget stuebord. Alene. Ordet stusselig er ikke engang i nærheten å være dekkende.

Julaften har alltid vært en viktig greie for meg. Moren min sørget for det med enormt fokus på kos og hygge. Hun hadde en evne til å få alle til å føle seg velkommen og elsket. Jula og julaften var sosial i min barndom. Vi spiste først middag med slekta på morssida før vi dro og spiste kake med slekta på farssida. Fellesnevneren var hygge og sosialt samvær. Da mamma døde i 2001, døde også jula litt for meg. Tradisjonene ble borte.

Slik var det frem til jeg traff kona mi i 2006. Da vi begynte å feire jul i nord, fikk jeg på mange måter juletradisjonen tilbake. Vi var mange samlet, kosen og hyggen sto i fokus og etter hvert som barna kom til ble det enda mer hyggelig.

Da vi skilte oss, skilte jeg meg ikke bare fra ei kone og mora til barna mine, men også fra en familie jeg var veldig glad i og som i åtte år hadde stått for den nye juletradisjonen. Som innflyttet vesteråling med familien i Molde to flyturer og utallige tusenlapper borte, innså jeg tidlig at annenhver jul fort ville bli litt stusselig. Alternativet, å dra til Molde i jula var ei heller der, i mine øyne, rett og slett på grunn av jobb og det å ha muligheten til å se og være med barna i juletida ble og er veldig viktig.

Dermed satt jeg der da. For aller første gang, mutters alene med ribba foran meg. Jeg kan med hånda på hjertet si jeg aldri har følt meg så ensom. Jeg har nok helt klart vært mer ensom før, men alt blir så mye sterkere på julaften – enten det er sorg eller glede.

Mens jeg satt der, kom tankene på barndommen. På mamma, som jeg gjerne skulle hatt der. På det å bli gammel. På magien som blir litt borte når en ikke har de en er glad i rundt seg på julaften.

Det fine med ensomhet og sorg er også det å se mulighetene. Håpet. Jeg innså der og da, at til tross for ensomheten, så hadde jeg mye. Jeg hadde tak over hodet, mat på bordet, unger jeg elsker. Jeg var, tross alt, heldig. Det å være alene i jula er ikke unikt. Jeg var ikke alene om å være alene. Det fins mange som er det. Jeg var så heldig at jeg senere på kvelden fikk dra til ekskona mi og åpne pakker sammen med barna mine. Da var ensomheten glemt og kosen tilbake. I år blir det julaften med barna igjen og i år gleder jeg meg virkelig til jul.

Jeg kommer nok uansett til å tenke på de som sitter alene på denne dagen når jeg hiver i meg julemåltidet i år. Så tenk på dem du også. Har du sjans, ta en telefon til noen du vet er alene. Send en sms. Stikk innom første juledag og si hei. Det vil nok uansett settes pris på.

For jula handler om mer enn gaver, julesanger og julemat. Det handler om å bry seg om hverandre. Å ta vare på hverandre. Så husk det når du sitter ved bordet i dag. Sett pris på det du har, uansett hva det er. Og ikke glem å ta vare på det og plei det for alt det er verd.