– Har ikke evnet å være til stede i fiskeflåten i samme grad som før

Kystvakten har i 2016 utført 1588 inspeksjoner av fartøy i norsk jurisdiksjonsområde og områder regulert under NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission). Det er utstedt 299 advarsler og avdekt 80 lov og regelbrudd som har medført anmeldelser og oppbringelse av fartøyer til norsk havn.

Det er utført 3275 oppdrag for norske statlige etater og andre som har anmodet om bistand fra Kystvakten gjennom året. Kystvakten har deltatt på 158 søk- og redningsaksjoner og assistert 65 fartøyer med slep.

Kystvaktsentralen har mottatt 53500 henvendelser relatert til opplysninger om faststående fiskeredskaper i sjøen gjennom året.

Generelt

Kystvakten er statens myndighetsutøver på havet og skal bidra til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning samt beredskap i hav og interesseområdene til Norge.

Utviklingen i Kystvaktens operasjonsområde viser en stadig større spredning av den kommersielle aktiviteten.

Oppdatering av de helikopterbærende fartøyene de to siste årene, reduksjonen i Kystvaktens fartøysstruktur og forsinkelser i operativ leveranse fra NH-90, har i 2016 vært utfordrende sett opp mot Kystvaktens evne til å ivareta dette viktige samfunnsansvaret.

Kystvakten har i 2016 prioritert tilstedeværelse i havområdene og norske kystfarvann.

Kystvaktens fartøystruktur ble i oktober i år redusert til 14 fartøyer etter beslutning om å fase ut kystvaktfartøyet Ålesund.

Planlagte tekniske oppdateringer la til grunn et lavere produksjonsmål i antall patruljedøgn for den havgående flåten i 2016. Utfasing av KV Ålesund har medført at antall patruljedøgn i 2016 ble noe lavere enn planlagt.

Kystvakten har bidratt med personell til Operasjon Triton i Middelhavet gjennom hele året. Et svært viktig og høyt prioritert oppdrag, som Kystvakten er stolt av å kunne bidra i.

Tilstedeværelse og kontroll

Ressurskontroll og håndhevelse av fiskeriregelverket er en av hovedoppgavene for Kystvakten. Sentralt i dette er å kartlegge hva som tas opp ut av havet. Som følge av redusert tilgjengelighet på HK-bærende fartøy, samt fravær av helikopter har ikke Kystvakten i samme grad som tidligere år evnet å være tilstede i fiskeflåten til havs.

Imidlertid har Kystvakten i 2016, i større grad enn tidligere, etterforsket og oppklart overtredelser ute på havet. Dette har medført at påtalemyndighet har kunnet fastsette bøter og inndragning og, dersom disse ikke har blitt vedtatt har domstolen kunnet utstede stemning raskt og effektivt.

Kystvakten har således frigjort tid og ressurser ved at tid til eskorte av oppbrakte fartøy til land for etterforskning og saksbehandling av politi og påtalemyndighet er redusert. Dette er et tiltak som i lys av de nevnte utfordringer Kystvakten har stått og står overfor, har gitt positiv effekt ift tilstedeværelse i havområdene.

Kystvakten har i 2016 gjennomført 1588 inspeksjoner. Av disse ble det i 299 tilfeller gitt advarsler og i 80 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig karakter at fartøyene er blitt anmeldt eller oppbrakt.

Kystvaktsentralen har mottatt 53.500 henvendelser relatert til opplysninger om fastståendefiskeredskaper i sjøen gjennom året.

Nasjonal strategisk risikovurdering ligger til grunn for de prioriteringene som er gjort i 2016. Kystvakten har tatt i bruk kystvaktens nye beslutningstøtte system for overvåkning og kontroll av aktiviteten i Norges hav- og interesseområder. Systemet har gjort kontrollarbeidet mer målrettet og effektivt. Det tette og gode samarbeidet mellom Kystvakten og Fiskeridirektoratet er en annen vesentlig og helt avgjørende faktor i dette arbeidet. Antall inspeksjoner er tilnærmet likt fjoråret. Kystvakten erfarer at hver inspeksjon krever mer ressurser på grunn av formalkrav til etterforskning, forberedelser og etterarbeid. Av problemstillinger som er fulgt særlig opp i 2016, nevnes spesielt utkast/dumping. Til tross for gode fangster primært bestående av stor fin fisk gjennom hele året, har det mot slutten av 2016 vært registrert et noe større omfang av fisk under minstemål.

Stor bredde i oppdragsporteføljen

Kystvakten har også i 2016 forhindret mange potensielle ulykker og havarier. I forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy har Kystvakten deltatt i 158 søk og redningsaksjoner og utført 65 slep av fartøy.

Totalt har Kystvakten gjennomført over 3275 oppdrag for eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen og Jan Mayen.

Forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer står i fokus nasjonalt og internasjonalt, og Kystvakten har støttet dette etter anbefalinger fra Norges Forskningsråd.

Kystvaktflåten

Kystvaktflåten består av 8 havgående fartøy og 6 fartøy for operasjoner i kystnære farvann. Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp-klassen, er det en moderne flåte med tilpassede kapasiteter til kystvaktoppgavene.

Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp-klassen. Levetidsforlengelse av Nordkapp-klassen har vært gjennomført de to siste årene for å sikre deres operativitet frem til de nye fartøyene settes i operativ tjeneste. De nye fartøyene forventes på plass fra ca. 2022.

NH90-helikoptrene er fortsatt under innfasing om bord på Kystvaktens fartøy. Innfasingen er forsinket, og som et avbøtende tiltak vil antall flytimer med sivilt innleid fly (KYV) i 2017 øke. Dette gir en økt evne til overvåkning og en bedret situasjonsforståelse, men erstatter av naturlige grunner ikke de kontroll-, og SAR-kapasiteter et helikopter gir.

Spesielle forhold

I den pågående operasjonen Triton i Middelhavet, bistår Forsvarspersonell norsk Politiet om bord på det sivile fartøyet Siem Pilot. 12 personer fra Kystvakten er embarkert ombord i tillegg til sanitetspersonell fra Forsvaret. Siden operasjon Triton startet høsten 2014 har personellet om bord på Siem Pilot bragt i land nærmere 30.000 mennesker. 16000 er berget og bragt i land av Siem Pilot i 2016. Siem Pilot har alene berget 5.500 personer i 40 søk og redningsoperasjonene siste år.

Sjef for Kystvakten, flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness