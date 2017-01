- Digitale muligheter i Distrikts-Norge

Store endringer er på gang i arbeidslivet. Mange jobber endres på grunn av automatisering og digitalisering, og den såkalte delingsøkonomien skaper utfordringer for flere bransjer og yrkesgrupper.

Slike endringer kan bli tøffe for mange av oss. Krav til effektivitet kan bidra til å skape forventninger som ikke alle arbeidstakere greier å innfri. Den nye teknologien stiller krav til spesialkompetanse, mens arbeidsplasser basert på manuelt arbeid gradvis forsvinner.

Endringer er krevende og skumle, men åpner også opp for mange nye og spennende muligheter. Om vi spiller kortene våre riktig, kan Distrikts-Norge få mange nye og spennende arbeidsplasser i tiden som kommer. De nye forretningsmodellene kan bidra til en bedre og mer bærekraftig fordeling og bruk av varer og tjenester, bedre utvalg og lavere priser for forbrukeren og nye arbeidsmuligheter for en mer digitalt innstilt befolkning. Det er gode nyheter for oss.

Norge er et land med store avstander. Derfor er det viktig at alle innbyggere har tilgang til bredbånd. Det bidrar til bosetting, sysselsetting og verdiskaping, uavhengig av postnummer. Økt bruk av bredbånd kan også gi flere miljøgevinster. Det er grunnen til at utbygging av bredbånd vært en viktig sak for Arbeiderpartiet. Men vi er ikke i mål. Sentrumspartiene forsøker å holde trykket oppe på bredbåndsutbyggingen, men Høyre og Frp har i sin regjeringsperiode bidratt til kutt.

Mange har advart mot at manglende bredbåndskapasitet kan utvikle et digitalt klasseskille. De fleste av husstandene i tettbygde strøk har nå tilbud om høyhastighets bredbånd eller fiberbrebånd, mens bare en tredjedel av husstandene utenfor tettbebygd strøk har samme tilbud. Dette kan ramme distriktenes mulighet for digital deltakelse. Markedet bygger ikke ut bredbånd der det ikke er lønnsomt, derfor må staten også ta ansvar. Her svikter regjeringspartiene. Bredbånd må bygges ut om vi ønsker å ta hele landet i bruk.