- Rødnissene i Blåbyen

Som vi alle vet er det rødnissene som styrer i Blåbyen nå. Nissemor har tre nisser med seg i regjeringa si. En av dem har den store kloke boken med alle lovene i. Den leser han mye i, og han er flink til å skrive, vet hva som er rett og galt, men vet ikke alltid hva folk i Blåbyen ønsker seg.

Gammelnissen, den som er mest rød av alle, er blitt pensjonist, men styrer likevel hardt i kulissene sammen med nissemor. De to er ikke alltid enige. Får han det ikke som han vil, går gammelnissen til blånissene og prøver å bli enig med dem. Han får som oftest viljen sin, for han er en dyktig og lur gammelnisse.

Den fjerde rødnissen kommer opprinnelig fra en gård, der nissene som oftest holder til. Dessverre har han rotet seg inn til Blåbyen. Nissemor har plassert han i Havna, men der krangler han ofte med de han skal samarbeide med. Det har blitt kostbart for oss som bor i Blåbyen, men nissemor har tilgitt gutten sin og lar ham leke videre nede i fjæra.

Vi som bor i Blåbyen vil gjerne ha det godt. Vi ønsker oss gode skoler, god omsorg og lys i gatelysene våre.

Hva har så rødnissene gjort med pengene våre for at vi skal kose oss i Blåbyen:

1. De har brukt nærmere en million kroner, på å kvitte seg med den forrige rådmannen.

2. De har brukt ca. 600.000 kr på å kvitte seg med havnesjefen.

3. De har brukt 20.000 kr på en betalt annonse hvor alle AP-ordførerene i Vesterålen og Lødingen fikk markere seg. Underlig at ikke de to dyktige ordførerne i Andøy og Bø var med på opplegget.

4. Rødnissene har takket nei til at en av innbyggerne i Blåbyen fikk forskuttere gatelys i sentrum slik at vi alle kunne ferdes tryggere her.

5. Videre krangler de med bedriftene sør for sentrum om hvem som skal betale for nye avkjøringer. Denne kranglingen koster også mange penger, trolig flere hundre tusen i advokat og konsulenthonorarer..

Når nissemor sier at rødnissene har politisk styring, så tror jeg henne, men hun og de andre rødnissene styrer i feil retning.

Hvis ei lyspære til gatelysene koster 2000 kroner, kunne vi fått ca 1000 nye pærer for de ca. 2 millionene jeg har påpekt her..

Eller, vi kunne fått tre sykepleierstillinger.

Dette er noe vi i Blåbyen bør tenke over. Er det slik vi vil ha det?

Jeg blir ikke overrasket om nissen med den store kloke boken er uenig med meg i mine vurderinger, men pengene er i alle fall brukt. Hvis rødnissene er uenige i mine økonomiske beregninger, regner jeg med at jeg får en detaljert oversikt i et svar hva de rette tallene eventuelt er.

Jeg ønsker oss alle et riktig godt nyttår i Blåbyen, både rødnissene, blånissene og oss innbyggere som lever i nisseland.

VOL har sendt dette innlegget til posisjonen i Sortland for et eventuelt tilsvar.