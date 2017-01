- Regionens utviklingspotensial

Nordland og Troms rekker hverandre hendene for å fremstå styrket og samlet som en region med en omforent og felles røst. En slik utvikling er det største som har skjedd på flere hundre år i Nord-Norge.

Det å krangle og være redd for at naboen tar noe fra deg eller får mer midler og oppmerksomhet er årsaken til at vi befinner oss i bakevjen med å utvikle bedre og ny infrastruktur og flere arbeidsplasser. Nordområdene med Svalbard får stor oppmerksomhet som krever bedre tilstedeværelse i et klima- og industrielt utviklingsperspektiv for å sikre og utvikle et av verdens mest ressursrike og produktive havområder.

Mindre is åpner for varetransport mellom fjerne Østen og EU med 50 % mindre utslipp. Dette forutsetter transport tilknyttet en jernbanehavn i regionen. En slik region vil sikre Europa bedre matsikkerhet og kortreist energi som forurenser mindre i overgangen fra fossilt brennstoff til renere energikilder. Når fossilt brennstoff er faset ut er vi fremdeles helt avhengig av fossile energikilder for å produsere alt vi omgir oss med av oljeprodukter.

Et godt eksempel er fiskeredskaper og mesteparten av den mindre fiskeflåten som er laget av olje. Hvor mye utgjør fossilt brennstoff av det totale fossile forbruk til produkter mv når man ser bort fra selve produksjonen av gass og olje? Jeg tror den industrielle utvikling stopper opp uten olje og gass til alt vi omgir oss med av oljeprodukter.

Kystbefolkningen og spesielt fiskerinæringen er vant til å forholde seg til skiftende omstendigheter og lite forutsigbarhet fra kommende reguleringer. Et godt eksempel på pragmatismen er en fiskerinæring som har erfart at samarbeid er nødvendig mellom alle redskapsgrupper for å unngå tap av redskaper med påfølgende konflikter om arealtilgang.

Sameksistens med olje, akvakultur, mineralutvinning og vindturbiner som havressursloven åpner for krever god kommunikasjon uten at noen kommer ut som tapere over tid. Da nytter det ikke å møte med fastlåste standpunkt fra noen av partene. Utviklingen i Nordsjøen viser at sameksistens nå funger bra, men ingen kan forutse hvor og når makrellen dukker opp og blir tilgjengelig for den minste makrellflåten «dorgene». Dette løses med større fleksibilitet og flere alternativer til seismikkundersøkelser i de tider og områder der makrellen kan vise seg.

Oljebransjen må bli mer åpen for flere alternativer i sameksistens med fiskeflåten når en åpning av LoVe kommer. For mange år siden hørte jeg at havet er det nye Amasonas for medisinsk utvikling og kunnskap. Dette har våre universitetsmiljøer allerede kommet langt med. Her er vårt største verdiskapningspotensiale i fremtiden for å fremskaffe nye legemidler som knekker koden til en galopperende utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Et slikt gjennombrudd med hjelp av norske forskningsmidler er verd minst et halvt oljefond.

Hvilke andre muligheter har vi innenfor kreftforskning ved å aktivisere kroppens eget forsvarssystem med riktig ernæringskunnskap fra havet. Havet er fem ganger mer produktiv enn landjord og her ligger våre muligheter til å bli Europas spiskammer for kunnskap og matproduksjon. Derfor er det meget viktig at vi har politikere som investerer i kunnskapsutvikling. Det er bare gjennom utvikling av ny viten vi kan bli bedre på alle områder og sikre vår egen fremtid.

Jan Ingvald Markussen, Andøy