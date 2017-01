Jeg registrerer at du prøver å påvirke befolkningen i LoVeSe til å støtte oljeboring i området, ved å appellere til at Norge som nasjon trenger det for å unngå innstramminger og «strukturelle endringer». Hva legger du egentlig i de begrepene? Balanse i regnskapet handler om å prioritere midlene man har til rådighet i forhold til oppgavene man skal utføre.

Det er en kjensgjerning at inntektene fra petroleumsutvinningen har avtatt de siste årene i takt med fallet i den globale oljeprisen. Oljeprisen falt på kort tid over 50%. Det som ville vært naturlig i en slik situasjon for mannen i gata, ville vært å redusere tilførselen av oljepenger til statsbudsjettet. Tjener vi mindre penger, må vi bruke mindre. Din regjering har derimot valgt å øke overføringen av friske oljepenger til statsbudsjettet.

Siv Jensen ble faktisk historisk da hun ble den første finansminister siden fondets opprettelse i 1996 til å hente ut mer penger fra fondet enn det som ble tilført samme år. Vi gjør oss med andre ord mer avhengig av oljeinntekter for å få statsbudsjettet til å gå opp. Hensikten er selvfølgelig å kompensere for økt arbeidsledighet og fallende skatteinntekter. Likevel vedtar Regjeringen skattelettelser, i størst grad på formueskatt til de aller rikeste i den hensikt å stimulere til økt sysselsetning, en lite effektiv medisin.

Jeg må understreke at jeg er for oljeboring. Jeg jobber selv i industrien og vet hvor viktig ny aktivitet i bransjen er akkurat nå, men: Trenger vi virkelig å åpne for oljeboring i LoVeSe? Dette er vårt hjem, og gyteplass for verdens siste store torskestamme, det er ingen tvil om at dette er et spesielt sårbart område. Fisken har vært vår største inntektskilde i over tusen år, mens olja kom på 60-tallet. På grunn av oljeprisens fall de siste årene har flere eksisterende funn og prospekter blitt satt på vent, og blir ikke utbygd på grunn av lav forventet lønnsomhet med denne prisen.

Hvorfor jobber oljelobbyen så knallhardt med å få åpnet nye områder, når de allerede har funn som ikke bygges ut? Kan det tenkes at oljeselskapene bare prøver å skaffe seg så mange områder som overhodet mulig før neste gullalder? Er det da verdt å risikere "alt" i LoVeSe, for kortsiktig profitt, når vi har store områder ellers som ikke blir utbygd? Hvorfor må all olja opp på død og liv, helst så fort som mulig?

Jeg tviler på at våre meninger her i Vesterålen tillegges mye vekt når Stortinget behandler saken, men vi bør tenke oss grundig om før vi støtter oljeutbygging i dette området. Noe som er ganske viktig for Vesterålen som region er følgende: Er det gjort en konsekvensanalyse for å kartlegge behov for forbedring av oljevernberedskap i forbindelse med en eventuell utbygging? Jeg mener nemlig, ganske så subjektivt, at den er ikke på langt nær god nok.

Vi bør også spørre oss om hva Vesterålen som region kommer til å tjene på dette? Hva er det i det for oss? Foreløpig ser vi nemlig bare stadig mer sentralisering, og verdiene som produseres i primærnæringene langs vår langstrakte kyst akkumuleres på Østlandet. Når skal distriktene langs kysten, som faktisk er landets viktigste inntektskilde, få nyte godt av innsatsen vi gjør, og risikoen vi tar, for landet? Jeg vil ha garantier for at LoVeSe kommer til å tjene mer på en slik utbygging, enn smuler fra oljeselskapenes bord.

Jeg tenker spesielt på Hammerfest. Hammerfest har blitt senteret for petroleumsaktiviteten i Finnmark. Kommunen ser høyere aktivitet takket være økning i luftfart og hotellnetter, sysselsetting på Melkøya og aktivitet på basen. Men hvor mye drypper det på nabokommunene? Hvor mye av inntektene fra Snehvit og Goliat tilfaller Finnmark fylke? Ikke stort.

Høyre og deres samarbeidspartnere FRP er nemlig mer opptatt av å bygge ut infrastruktur på Østlandet, og med tanke på at samferdselsministeren kommer fra FRP siterer jeg gjerne FRPs partileder på at "veier og annen infrastruktur må bygges der det bor folk, og «ikke i grisgrendte strøk på Vestlandet og i Nord-Norge». Det er hva vi her oppe får tilbake for å regelrett holde liv i landet.

Noe som er ganske viktig for meg personlig: Er Høyre klar over at det kreves skip for å få opp denne olja? Jeg kan love deg at det blir ikke produsert en eneste dråpe olje uten at en lang rekke fartøy har gjort det mulig. Likevel er hverken Høyre eller FRP villig til å utrede mulighetene for å kreve norske lønns og arbeidsforhold på disse fartøyene, jfr avstemning i Stortinget 13. desember. Dette i en av verdens største sjøfartsnasjoner.

Hvorfor godtar regjeringen med Høyre i spissen at det er et klasseskille mellom plattformer/borerigger og skipene? Hvorfor er det slik at de som jobber på plattformene og riggene på norsk sektor har krav på helt andre lønns og arbeidsforhold enn de som jobber på skipene? Dette har de krav på uavhengig av riggens flagg, uansett om riggen er registrert på Marshalløyene skal alle ombord ha 2:4 rotasjon og norsk lønn. Dette forteller meg at EØS-avtalen ikke er en gyldig unnskyldning for å godta dette klasseskillet på norsk sokkel.

Kravene som stilles til flyteriggene som skal brukes i oljeutvinningen er en lang vei fra kravene som stilles til skipene som gjør boringen mulig. Det finnes ingen krav til hverken norsk flagg eller norske lønns og arbeidsforhold på båtene som støtter oljeutbyggingene. Jeg mener at det burde være en klausul når konsesjonene skal utdeles, at utvinningen skal foregå ved hjelp av norske fartøy med norske lønns og arbeidsforhold. Det er nemlig norske skattepenger som betaler for gildet. 78% av utbyggingskostnader kan skrives av på den fremtidige skatten oljeselskapene skal betale på inntektene av oljefeltet. Skal ikke vi da som suveren stat kunne bestemme at våre skattepenger skal bidra til verdiskaping i vårt eget land?

Nå er det fullstendig krise for oss norske sjøfolk i offshore service-flåten, med snart 200 båter i opplag. Det hjelper ikke på den håpløse situasjonen at norske skattepenger finansierer sosial dumping på sokkelen. Ikke bare er det lav aktivitet og for lite jobb for vår egen flåte, men norske rederier må også konkurrere med utenlandske rederier med langt lavere mannskapsutgifter. Vi har mistet 4000 arbeidsplasser, som det ikke finnes noen gode alternative jobber til hverken på sjø eller land. Det er i verste fall flere tusen mennesker over på NAV, og det bor 224 sjøfolk bare i Hadsel.

Inntil Staten og Regjeringen begynner å ta vare på oss sjøfolk som gjør oljeboring mulig, og begynner å vise oss i det minste en liten dråpe av den respekten dere viser de som er på plattformer og rigger, kommer ihvertfall jeg personlig til å være en sterk motstander av å potensielt rasere LoVeSe. Regjeringens prioriteringer gir ingen grunn til at vi i LoVeSe trenger å føle på noen dårlig samvittighet for det.