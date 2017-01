– Det er på tide at vi får på plass den kunnskapen vi trenger

Tidligere denne uka kom Arbeiderpartiets programkomite med det de kaller for et kompromissforslag om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet ønsker ikke å konsekvensutrede 2 av 3 deler av områdene.

Det er ikke bare et nei til mer kunnskap om området, men er også et nei til mer velferd, flere arbeidsplasser og større vekst i Nord-Norge.

Det er alvorlig at Arbeiderpartiet nå vender ryggen til nord, og det enorme potensialet som oljeboring i disse områdene representerer. Arbeiderpartiet og Høyre har de siste tiårene stått sammen om de store spørsmålene i olje- og gasspolitikken. Det har vært viktig for å sikre at Norge har fått utnyttet de ressursene vi har på en god og forsvarlig måte. Nå er derimot det båndet brutt.

Arbeiderpartiet, som en gang hadde slagordet «arbeid til alle er jobb nummer en», finnes ikke lenger. Nå kan det se ut som at jobb nummer en er å tilfredsstille miljøorganisasjonene, og AUF.

Arbeiderpartiet sier nei til mer kunnskap med sitt forslag om å ikke konsekvensutrede utenfor Vesterålen og Senja. Det synes vi er trist. For det første er områdene beregnet å kunne gi staten en inntekt på rundt 300 milliarder kroner. Kan Arbeiderpartiet virkelig si nei til det uten å innhente nok kunnskap og konsekvensutrede først? Vi venter i spenning å få høre hvordan man skal kunne finansiere alle sine valgløfter, om vi i nord ikke skal få drive med verdiskapning og utnytte de ressursene vi har. For det andre vil dette føre til massevis av arbeidsplasser i Nord-Norge.

Landsdelen vår går som det griner, og vi blir stadig mer betydningsfulle for den norske økonomien. Det går bra i nord fordi vi har fantastiske ressurser vi kan utnytte for å skape vekst og utvikling. Vi kan ikke la Arbeiderpartiet sette en stopper for at vi også skal kunne utnytte olje- og gassressursene våre fremover.

Så er det selvsagt ikke slik at en konsekvensutredning automatisk fører til en åpning for oljeboring. Vi skal ta vare på fisken, naturen og miljøet i nord. Men vi trenger en konsekvensutredning for å se om muligheten er der for å drive verdiskapning. Det finnes eksempler på felter som ikke ble åpnet etter en konsekvensutredning, fordi man mente risikoen var større enn gevinsten. Konsekvensutredninger skal jo nettopp sikre at alle virkningene blir tatt i betraktning. Formålet er å vurdere alle miljømessige, økonomiske, sosiale og samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet. Først når man har det på plass mener vi at man kan konkludere i spørsmålet om oljeboring eller ikke.

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke er en diskusjon vi har hatt i mange år. Det er på tide at vi får på plass den kunnskapen vi trenger, og en konsekvensutredning må på plass. Norge har ikke råd til å stanse verdiskapningen i nord, den trenger vi til å finansiere velferden vår og for å sikre at folk har en jobb å gå til om dagen. Vi har stor tro på fremtidens Nord-Norge, og at i fremtiden kan landsdelen ta en enda større del i norsk olje- og gassproduksjon. Vi trenger enda flere politikere som tror på Nord-Norge og prioriterer landsdelen, det gjør Høyre!

Hege Christin Bjørkmann, leder i Finnmark Unge Høyre

Benjamin Furuly, leder i Troms Unge Høyre

Jim Simonsen Jenssen, leder i Nordland Unge Høyre