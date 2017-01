– Har Rodal tatt for mye Möllers tran?

På VOL kan vi lese at Hadsel Frps Camilla Skog Rodal ønsker å bruke penger på investeringsbudsjettet annerledes.

Den klare adressen til nåværende posisjon er fremtredende, det er bare en liten hake ved dette innspillet:

Hvorfor fremmet ikke Frp dette forslaget i budsjettforslaget de la frem under kommunestyrets behandling 15/12-16?

Ikke med ett ord kommer dette frem i deres forslag.

Det fremkom ikke endringsforslag fra FRP/V/MOS på dette punktet.

Og det er et faktum at alle partiene stemte for investeringsforslaget fra rådmannen, slik som det ble fremlagt (unntatt én stemme fra FRP og én stemme fra MOS).

Carport, parkering og parkanlegg i Hadsel: Ville heller prioritert skolebygg Camilla Skog Rodal (Frp) stiller seg undrende til at det skal brukes nesten seks millioner på carport, parkering og park ved Hadsel rådhus.

Tror det er bred politisk enighet om at de parkeringsplassene som forsvant i forbindelse med byggingen av brannstasjonen har vært savnet. Det parkeres i dag på plen og langsetter gaten på begge sider. Vi husker også at tidligere ordfører var klar på at det parkeringsarealet vi mistet måtte kompenseres. Øvrige FRP-medlemmer har også ivret for dette.

At det i tillegg ordnes slik at vi har det antall handicap-plasser som normen tilsier, kan nok også de fleste være enige om. Likeledes lekeplass-tilrettelegging i parken for å lette lekeplass-trykket sentralt i Stokmarknes.

Å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte i hjemmetjenesten som har utkjøring fra Stokmarknes, må også være et pluss. Slik at istedenfor å bruke tid på å skrape snø og is fra bil og bilruter, heller kan bruke tiden på de som har bruk for hjelp og støtte i hjemmet. Det er et viktig bidrag til en sektor som har knappe ressurser. At de ansatte i hjemmetjenesten får bede arbeidsvilkår er vel heller ikke en ulempe.

Årlige kostnader for hele prosjektet vil koste kommunen 270-320.000 kr i året, og carportene utgjør en mindre del av dette.

Med hilsen

Gro Marith Villadsen, Hadsel Ap

Kurt Jenssen, Hadsel Sp