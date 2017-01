- Distrikts-Norge bør ha gode helsetjenester

Å bo i distrikts-Norge kan snart koste deg livet. Om du blir alvorlig syk på feil tid.

Vi er nylig blitt minnet om dette. Når uværet herjet. For værgudene tar ikke hensyn til rikspolitikkens nådeløse sentralisering. Som innebærer lengre vei til adekvat helsehjelp. Men hva når uvær hindrer fremkommelighet?

Når både fly, båt og bil må gi tapt. Slik det kan være i vårt værutsatte land. Særlig i nord. Nettopp derfor er det farlig å legge ned lokalsykehus. Og sentralisere legekontorer når det betyr lang reisevei.

Nestoren i helseberedskap, akuttmedisiner Mads Gilbert, har flere ganger slått alarm om beredskapen, eller mangel på sådan. Helikopterberedskapen settes tilbake i tid i nord, mener Gilbert. Noe som kan få fatale konsekvenser ved ulykker og akuttmedisinske situasjoner.

Jeg tror det er viktig for folk også rent psykologisk sett å vite det er kort vei til helsetjenester. Vissheten og tryggheten det gir. Dessuten er det ugunstig måtte reise langt for å få behandling. For er man syk og formen dårlig, er det en belastning i seg selv. Lengre vei til fødeavdelinger er også et tankekors i en stadig mer brutal helsepolitikk.

For eksempel har Sortland kommune kun hatt en ambulanse etter nyttår. Og det har vært flere alvorlige situasjoner grunnet dette. Det skal være trygt og godt å bo i distrikts-Norge - også. Med vissheten om at nødvendig helsehjelp er kort vei unna når ulykker og sykdom rammer. Såpass bør vi vel kunne forvente?