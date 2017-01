Jonas, du fortjener ros!

For litt over en uke siden la sentralstyret til Arbeiderpartiet frem et kompromiss i saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gass virksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne løsningen er en del av forslaget til nytt partiprogram for perioden 2017-2021.

Den tredelte løsningen sier at en åpner for en konsekvensutredning av områdene sør for Lofoten, ingen utredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode og støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark i tråd med lokale ønsker.

Jonas Gahr Støre, sentralstyret og programkomiteen i Arbeiderpartiet fortjener ros for sitt kompromiss som handler om kun å konsekvensutrede området lengst unna Lofoten. Det som heter Nordland 6 feltet. Dette området ligger nærmest de områder som det i dag allerede utvinnes olje og gass og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje-gassvirksomhet færre.

Dette kompromisset er det vi har lett etter! Alle i både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har vært innstilt på at vi må finne en løsning. Dette kompromisset vil kunne bidra til nettopp dette. Dette er en løsning som vil kunne bidra til at vi kommer oss videre. Derfor fortjener Jonas Gahr Støre og programkomiteen ros for sitt forslag som ble lansert.

Jeg har lenge vært tydelig på at LO har et vedtak fatta på LO-kongressen som sier at vi skal utrede alle tre områdene utenfor Lofoten. Dette var også utgangspunktet for det vedtaket som LOs Fylkeskonferanse i Troms fatta på sitt møte i oktober. For oss har det vært viktig å si i fra om at fagbevegelsen ønsker en konsekvensutredning av disse områdene. Kun da vil vi kunne vite hvilke områder som skal kunne brukes til hva. Oljenæringen er viktig for den nordligste landsdelen, det vil den også være i årene som kommer. Argumentet som LO har brukt har væt at vi ønsker verdiskapning og flere arbeidsplasser i nord.

Samtidig er det viktig å være tydelig på at en aldri vil gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø- og fiskeressurser i fare i våre havområder. Det har gjennom 50 år vært sameksistens mellom ulike næringer som har tjent Norge godt. Vi høster av rikdommen langs kysten på en forsvarlig måte. Det skal vi også fortsette med. Jeg mener personlig at dette kompromisset som sentralstyret til Arbeiderpartiet har lansert tar hensyn til alle næringer i nord, spesielt fiskeri og turistnæringen som er viktig for landsdelen.

Det er ikke til å stikke under en stol at det er stor uenighet både innad i LO og Arbeiderpartiet om denne saken. Flere forbund innad i LO har fatta vedtak om at dem er imot og det samme har flere fylkeslag i AP. Samtidig har alle bedt om en løsning på dette spørsmålet. Denne uenigheten mener jeg at Jonas Gahr Støre, sentralstyret og programkomiteen nå har løst. Det er dette vi har lett etter men ikke klart å se godt nok. Når jeg leser hva media har skrevet den siste uken om at både miljøbevegelsen og høyresiden i dette landet er like kritisk til vedtaket mener jeg programkomiteen har knekt koden. Det er et godt forslag som er lansert. Det handler om å gi og ta. Det handler om å finne løsninger som gjør at vi kommer oss videre.

Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri, verdiskapning og andre hensyn og som tar utgangspunkt i kunnskap. En vil gå forsiktig og kunnskapsbasert frem, unngå konflikter med andre næringer samtidig som en stiller strenge krav til at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i nord samtidig som en stiller strenge krav til oljeselskapene om dette.

Det mener jeg Arbeiderpartiet nå gjør med sitt tredelte forslag.

Når en sier at en vil etablere Lofoten nasjonalpark som vil si at havområdet utenfor et belte på 50 km fra land gjøres til petroleumsfri sone og hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.

En åpner ikke for en konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. En ønsker å vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert ønsker en å bestemme seg for om det er forsvarlig å kosekvensutrede for petroleumsvirksomhet i disse områdene. Nå snakker vi om ting som tidligst vil være en realitet om 10-15 år.

Så åpner en for en konsekvensutredning av Nordland 6. Konsekvensutredningen skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- gassvirksomhet og hvilke områder som bør unntas. Samtidig sier en at en eventuell oppstart av olje- gassproduksjon i dette området skal behandles av et nytt Ap-landsmøte.

Dette er det sentralstyret har lansert i sitt forslag. Et godt kompromiss som jeg mener alle burde kunne stille seg bak, for det er dette vi har lett etter men ikke kunnet se.

Ærlig talt, hva er det og ikke like med dette kompromisset?

Kristine Larsen

Leder, Styret for LOs Fylkeskonferanse Troms