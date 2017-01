- Senterpartiet svikter politiet

Tilstanden i norsk politi ble avkledd i Senterpartiets regjeringsperiode. Gjørv-kommisjonens rapport konkluderte med at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt sett mulig. Politianalysen konkluderte med at organiseringen av politiet er et hinder for gode polititjenester. Politiet har ikke maktet å gi bedre polititjenester tross kraftig økning i bevilgningene. Høyre/Frp-regjeringen ble overlatt en tung bør. En reform av politiet var tvingende nødvendig.

Senterpartiet kritiserer politireformen frikoplet fra fakta og kunnskap. Senterpartiet er vaksinert mot Gjørv-kommisjonens og Politianalysens konklusjoner. Det er uansvarlig. Senterpartiet svikter befolkningens trygghet, og partiet svikter politiet.

Hele 139 lensmannskontorer har færre enn fem ansatte, og mange kontorer har åpent kun noen få timer i uka. Lensmannskontorer som verken er i stand til å stille patruljer eller drive etterforskning. Slik kan det ikke fortsette.

Det trengs 16 årsverk for å kunne stille en patruljebil 24 timer 365 dager i året. Av 357 politi- og lensmannskontorer er det kun 85 som er i stand til å stille en patrulje. Ressursene er smurt tynt utover. Politireformen innebærer at 126 lensmannskontorer slås sammen med nabokontorer. I snitt er det fem ansatte på disse 126 kontorene. Sammenslåingen vil gi et synlig og tilgjengelig politi i de områdene dette gjelder. Dette berører kun 500 av 16 000 ansatte i politiet. Fortsatt vil det være 221 politi- og lensmannskontorer i landet.

Tryggheten og beredskapen ble svekket i distrikts-Norge med Senterpartiet i regjering. Store politidistrikter måtte overta jobben fra små politidistrikter fordi de ikke maktet å løse oppgavene. Denne utviklingen skal snus. Det er blitt 1400 nye politistillinger med Høyre i regjering. Høyre forlanger at dette skal gi et mer synlig politi. Vi trenger et tilgjengelig lokalt politi. Ikke i hus, men på hjul. Vi trenger et politi som kan bekjempe en råere kriminalitet i rask endring.

Politiet har mange steder hatt for små og sårbare fagmiljøer til å etterforske den tunge og kompliserte kriminaliteten. Slik kan det ikke fortsette. Organisert grenseoverskridende kriminalitet, vold mot barn og avansert datakriminalitet krever store politiressurser. Regjeringen gjennomfører en tvingende nødvendig politireform. Å la være ville være uansvarlig. Så får heller Senterpartiet drive med sin populistiske alenegang.

Hårek Elvenes (H), stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen