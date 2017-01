- Skal det går liv før styret gjør om vedtaket?

Folk i alle deler av Vesterålen er urolige å bekymret for den 50 % reduksjonen som ble foretatt for Sortlands ambulansen før jul. Den bilen som ble tatt ut av drift ble brukt som reserve også for de andre kommunene i Vesterålen når ambulanser der kunne være opptatt, og det kom en ny alvorlig hendelse i området. Hvis for eksempel ambulansen i Bø skulle være på vei til sykehuset med en pasient, og det kom en ny alvorlig ulykke i kommunen. Kan det bli kritisk hvis ambulansene i de andre kommunene skulle være opptat.

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk Harald Stordahl ved NLSH: - Samtidighetskonflikter er en del av hverdagen i akuttmedisin Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl sier de følger med på situasjonen med ambulanser og responstid i Vesterålen, men hevder Vesterålen har en god og forsvarlig beredskap.

Vesterålen er kompleks å betjene for all utrykning. Gitt de store avstandene tar det lang tid å betjene distriktet fra ytterpunkt til ytterpunkt. Hvis ambulansen på Sortland for eksempel skulle være på Hadsel Innland hvor jeg bor. Vil det fort kunne ta inntil 3 timer før denne er tilbake. Da regnet tur retur samt undersøkelse av pasient. Er da samtidig de andre ambulansene opptatt kan det være at det blir kritisk om noe skjer på Sortland for eksempel. Slik kan vi fortsette rundt i vesteråls kommunene.

Jeg forstår fra omtale i media at det allerede har blitt meldt inn fire avvik. Året er såvidt begynt!

– Nordlandssykehuset prioriterer penger foran pasienter Sortlending Christian Torseth går hardt ut mot Nordlandssykehuset og deres prioriteringer i et innlegg på VOL. – De prioriterer penger foran pasienter, sier Torseth.

Dette gjør meg og innbyggerne i kommunene urolig.

Er det nødvendig at det skal gå liv før styret foretar en ny vurdering av ambulanse situasjonen?

Som folkevalgt i Hadsel forlanger jeg at styret skal gjøre om på vedtaket, og sette den vakante ambulansen inn i tjeneste igjen.